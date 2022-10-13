台灣生物產業發展協會今舉辦2022年度會員大會，第十七屆第一次會員大會以「生醫大未來」為主題規畫論壇暨晚宴，並邀請副總統賴清德蒞臨致詞，論壇活動包括生技中心執行長吳忠勳、ITIS研究團隊副組長林建邦以及多位產業專家，針對「台灣發展核酸藥物機會與挑戰」議題探討。

晚宴部分則由衛福部醫事司司長劉越萍以「台灣生技產業發展之展望」為題進行專題演講。

吳忠勳致詞表示，3年疫情影響讓大家有感健康的重要性，作為台灣影響力最深、涵蓋生技醫藥領域最廣的生物產業發展協會，在籌辦國際的生技展上，已從台灣生技月(Bio Taiwan)發展到亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan)，台灣也成為BIO品牌中全球第三大國家，這是大家的努力，也代表台灣生技產業的成長，生物產業發展協會將持續在生技醫藥領域經營不同平台，讓生、醫、農、甚至電子有更多互動的機會。

吳忠勳亦於會中以「生醫大未來─核酸藥物國家隊策略」為題提到，新冠疫情全球已走向與病毒共存與開放階段，生技中心在疫情帶動的核酸藥物市場前景

下，亦發揮新藥研發量能，以全方位策略投入核酸藥物的關鍵技術研發，包括：規模化生產製程、脂質奈米微粒(LNP)包覆遞送系統、昆蟲細胞病毒載體生產等多項產品驗證平台等，為核酸藥物開發與製造提供利基平台。

在「生醫大未來」論壇中林建邦進行專題演講，他表示，根據GlobalData報告，人工智慧和大數據，已被醫藥專業人士評為近年製藥產業最具顛覆性的

兩大新興技術。

台灣具備成熟ICT產業，亦有多項新藥開發及藥品生產經驗，「精準醫療」有望為台灣生醫產業提供發展機遇，林建邦建議我國BIO-ICT產業之跨域合作上，可透過公私夥伴關係(PPP)之模式，結合政府及廠商之力串聯國內資源，加速我國數據科學於醫藥產業的應用發展。

論壇後的專題討論，則由中央研究院生醫轉譯研究中心資深總監李宗洲擔任主持人，並邀請與談人包括台康生技董事長劉理成、美洛生技董事長吳堂熙、基龍米克斯副總李明撰、台灣赭石生醫總監呂采修、永昕生醫協理周維宜，探討台灣在發展核酸藥物機會與挑戰。

賴清德受邀蒞臨生物產業發展協會會員大會晚宴，並再次強調政府持續培植生技產業的決心，以及歷年來台灣生技領域的成長。

晚宴活動上，劉越萍以「台灣生技產業發展之展望」為題進行專題演講。會後由上騰生技董事長張鴻仁主持的座談時間，以「生技資本市場面面觀」為題，並邀

請寬量國際策略長谷月涵、保瑞藥業董事長盛保熙與談，分享當今台灣資本市場環境中，生技業者應以何種策略因應。