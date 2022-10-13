快時尚品牌優衣庫母公司迅銷13日公布，拜北美、歐洲及亞洲（日本除外）市場營收增長之賜，全年淨利勁揚61％。截至8月底的上年度，淨利從前一年的1,698.5億日圓暴增至2,733.35億日圓；全年營收年增7.9％達2.301兆日圓。