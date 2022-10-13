優衣庫母公司迅銷 全年淨利勁揚61％ 23:152022/10/13 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 快時尚品牌優衣庫母公司迅銷13日公布，拜北美、歐洲及亞洲（日本除外）市場營收增長之賜，全年淨利勁揚61％。截至8月底的上年度，淨利從前一年的1,698.5億日圓暴增至2,733.35億日圓；全年營收年增7.9％達2.301兆日圓。 順豐速運：前三季淨利潤預計增逾1,000％ 日圓貶破146 改寫24年新低 《金融股》富邦產摔跤 富邦金9月淨損40.69億元 #淨利 #日圓 #優衣庫 #迅銷 #母公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》日財團出價190億美元收購 東芝股價飆升7.4% 17:422022/10/13 財經 《國際經濟》IMF挺日超寬鬆政策 日圓芭比Q了 16:022022/10/13 財經 《日股》盤勢差 日經收最低 16:312022/10/13 財經 《日股》觀望美CPI 日經225指數晨收跌0.14% 12:512022/10/12 財經 《金融股》國泰金前3季每股盈餘3.81元 產險子公司累虧逾百億元 08:192022/10/12 財經 日圓貶破146 創24年新低 04:102022/10/13 財經要聞 《國際金融》日圓貶破干預價 下個里程碑147.66 11:312022/10/12 財經 台積電Q3營收續創新高 單季獲利賺逾一股本 15:032022/10/13 財經 中遠海控 第三季淨利下滑 海運後市恐旺季不旺、淡季不淡 04:102022/10/12 全球財經 《日股》美股弱 日股跌 12:302022/10/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。