快時尚品牌優衣庫母公司迅銷13日公布，拜北美、歐洲及亞洲（日本除外）市場營收增長之賜，全年淨利勁揚61％。截至8月底的上年度，淨利從前一年的1,698.5億日圓暴增至2,733.35億日圓；全年營收年增7.9％達2.301兆日圓。

順豐速運：前三季淨利潤預計增逾1,000％
日圓貶破146 改寫24年新低
《金融股》富邦產摔跤 富邦金9月淨損40.69億元
#淨利 #日圓 #優衣庫 #迅銷 #母公司