聯準會負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）12日警告，受理加密貨幣公司存款的銀行，應當心流動性風險上升的問題，尤其要留意這些加密貨幣業者是否與其他數位資產公司高度連結，共有類似的風險預測。