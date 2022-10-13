Fed副主席警告銀行 提防加密貨幣流動性風險升溫 23:152022/10/13 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）12日警告，受理加密貨幣公司存款的銀行，應當心流動性風險上升的問題，尤其要留意這些加密貨幣業者是否與其他數位資產公司高度連結，共有類似的風險預測。 力挺運將 凱基銀行攜手Q TAXI車隊推司機信貸 持槍押人到銀行取款 中山警速逮兩嫌起獲兩把槍 高雄銀行與律師公會簽約合作 提供更專業信託服務 #加密貨幣 #副主席 #銀行 #流動性風險 #警告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄銀行與律師公會簽訂合作意向書 提供更專業信託服務 20:012022/10/13 財經 國泰世華大樹計畫 19年不間斷 04:102022/10/13 金融．稅務 銀行當機出包 30分鐘內要通報金管會 14:562022/10/12 財經 全球旅遊疫情明降級 指揮中心取消「避免出國旅遊」建議 14:152022/10/12 生活 渣打預估永續投資將在台灣大爆發 22:232022/10/13 財經 出國旅遊商機 玉山銀推出外幣一站式服務 16:432022/10/12 財經 國泰世華銀行推「大樹計畫」 送愛到偏鄉 00:202022/10/13 財經 銀行賣高風險金融商品給高齡人 藍委籲重視高齡金融剝削 13:022022/10/13 政治 大股東不得干政 金管會設紅線 20:492022/10/13 財經 前白宮國安高層：美日應對台做明確安全承諾 04:102022/10/12 產業財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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