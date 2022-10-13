隨著臺灣綠色能源轉型腳步加速，在經濟部能源局支持下，2022年TIE台灣創新技術博覽會以永續綠能為主題的「永續發展館」，結合了跨部會與法人的成果，以新農業2.0、綠能科技、循環經濟與安全職場等面向，展現創新低碳科技，協助產業在面對淨零排放的浪潮進行綠色轉型。

根據臺灣國發會3月宣告的2050年淨零排放路徑圖中，2050年臺灣電力來源，有9％到12％要仰賴氫能。「永續發展館」中就展出了由經濟部能源局支持，工研院團隊研發的氫能減碳技術，將以往電子、半導體產業製程需要燃燒處理的餘氫回收再利用。回收後的氫氣，可以再純化回到製程中循環利用，或是使用定置型固態氧化物燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell；SOFC）發電為廠區供電，有效降低企業碳排。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，工研院十分重視產業氫能應用技術的發展，今年六月工研院發表的「臺灣2050氫應用發展技術藍圖」，延續政府發布之2050淨零排放路徑，規劃內容涵蓋臺灣未來30年於氫氣供應、發電應用、工業應用、載具應用，及法規標準、基礎設施等氫應用發展等面向。此外，工研院也透過科研整合建構氫能產業發展平台，於沙崙智慧科學城建立首座氫能生產、輸儲及應用示範驗證場域。在今日展出的氫燃料電池系統，便具有發電效率高（>55％）、低污染排放、低噪音等特點，其料源適用天然氣、沼氣、工業副產氫及純氫等多元料源應用，是具潛力的氫能分散式電力技術。目前也與亞氫動力等公司合作，建立商品化能力。並與中油合作驗證，累積實場操作與營運經驗，後續更將佈局國際燃料電池分散式電力市場，帶動國內相關產業發展。

今年永續發展館中，展覽亮點還包含工研院研發的「穿隧氧化層鈍化接觸太陽電池」（Tunnel Oxide Passivated Contact；TOPCon）、「鈣迴路捕獲二氧化碳技術」、「高效率磁浮離心式壓縮機與冰水機組」等創新技術。「穿隧氧化層鈍化接觸太陽電池」以超薄氧化層及多晶矽層作為背面鈍化堆疊層，可利用既有鈍化射極與背面太陽電池（Passivated Emitter and Rear Cells；PERC）產線簡單升級，效率達23.5％，為目前最具競爭力商品化高效率太陽電池之一。

「鈣迴路捕獲二氧化碳技術」則可直接捕獲如水泥廠等工業等排出的二氧化碳，進行封存或衍生出高價值副產品。「高效率磁浮離心式壓縮機與冰水機組」則因無油、靜音、運轉效率高、具20％到60％高節電效益，被視為企業空調製冷節能新星。