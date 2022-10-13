外界質疑政府推動淨零轉型的疑慮，環保署13日強調，我國推動淨零排放工作早已是現在進行式，目前在立法院審查中的溫室氣體減量及管理法修法草案，已將2050淨零排放目標入法，各級行政機關一定依法行政且推動落實淨零目標。

環保署指出，總統府在去年地球日宣布「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，這項宣布不但與國際齊肩，更是為下一世代生存及環境保護展開行動。國發會與環保署統籌各部會於今年3月30日發布「臺灣2050淨零排放路徑」，同時細分12項關鍵戰略，各部會已據此展開公眾溝通對話。

環保署在去年立即提出溫室氣體減量及管理法修法草案，將法案名稱修正為氣候變遷因應法，強調溫室氣體減量與氣候變遷調適並重，並將國家長期減碳目標修改為2050年淨零排放，並納入法案中明確規範，同時引進徵收碳費制度。這修法草案已於今年5月11日及12日經立法院社環等6個委員會聯席審議完成初審。在氣候變遷因應法完成立法程序後，環保署方能依據該法授權啟動徵收碳費。環保署規劃實施對象將由大到小分階段徵收，並鼓勵大企業協助小企業自願減量，以減量額度抵減碳費及提出自主減量計畫達環保署指定目標得採優惠費率之誘因機制。

此外，為協助產業進行碳盤查工作，環保署已於今年8月至10月開辦3班期「溫室氣體盤查作業查證人員訓練班」，積極培訓查證人員（合計超過200名）；環保署亦與經濟部共同輔導協助新設查驗機構，目前已新增3家通過認證，5家認證中，冀充足國內查驗量能；此外，環保署持續協助中小企業瞭解溫室氣體排放量盤查方式，分別於6月16日、7月5日、8月29日及9月27日辦理多場次說明會及座談會。

總統在今年國慶演說重申：「我們也要和世界同步，持續採取因應極端氣候的行動。今年三月，我們公布了淨零轉型的路徑圖；而《氣候變遷因應法》草案，也已經送請立法院審議。這不只是台灣對國際社會的承諾，更是我們要共同承擔的世代責任。」環保署強調「2050淨零轉型」雖是艱鉅，但為不可推卸的集體和世代責任。在氣候變遷因應法法制基礎下，各部會將落實不遺落任何人的公正轉型，為臺灣永續發展建構新動能，以達成2050淨零排放路徑。