民進黨台北市長參選人陳時中13日晚間接受電視節目專訪，被問到如果再有疫情，「你叫我接指揮官，我是不會接的」時表示，「叫我再來一次我也會受不了」；至於想跟太太說什麼話？陳時中靦腆地說，「其實我太太也都蠻辛苦、蠻委屈的啦，不過先生終究會回去的啦，到時候妳拉琴，我唱歌吧」。

至於仇恨值高的議題，陳時中說，「我自己知道揹滿了箭靶，但我沒有想到，這會有說很高的一個仇恨值」，他認為，選民大概對他蠻兩極的，感謝的也很感謝，覺得他受到傷害的也蠻有一些怨懟的。

對於名嘴周玉蔻事件對民調的影響，陳時中說，應該是有一些影響，不過， 他很清楚的人設就是「不會去牽拖別人」，大家都是獨立的個體；另外的陣營說「不切割就是支持誰」很無聊，這跟自己的人設絕對是衝突的。

陳時中也澄清，他與「周小姐」沒有私底下的互動，前後接受大概12次專訪，連邀約的電話都是幕僚作業，兩人沒有直接確認。

對於「萬華破口說」，陳時中說，相信這個事情會變成一個歷史的事件，「會讓我在人生變成一個烙印也不一定，可能到我死的時候還要，也是有人會講這個事情」，但本來自己當指揮官就應該要概括承受。

提到太太，陳時中說，其實很好玩，在防疫的那時候，他人氣比較旺，所以太太常收到朋友傳的訊息，「你先生怎麼樣怎麼樣、你要幫他注意這個」；太太常在說，「我老公耶，別人的意見很多」、「奇怪，這是我老公，其他人怎麼都管這麼多」。

他說，現在回來選舉後，慢慢地，可能將來不管有沒有選上，「她覺得，老公回來這樣就好了」。他一輩子花在公務上的時間，其實比家庭的時間要多很多，太太真的蠻辛苦。