24多歲的馬來西亞籍女大生13日遭人徒手掐脖斃命，陳屍在北市士林區的租屋處。警方初步掌握，1名與女大生認識不到1周的陳姓男網友涉有重嫌，案發後女大生的前男友也出面指稱，懷疑下手的人為死者的粉絲。

據了解，死者為24歲馬來西亞籍女子長相清秀，就讀銘傳大學4年級，平時偶爾接平面外拍，在社群平台Instagram上擁有超過1千名粉絲追隨。

北市士林區13日發生命案，一名20多歲的女大生遭勒斃陳屍租屋處。（翻攝當事者Instagram）

士林分局13日晚間指出，傍晚接獲三峽分局轉報，稱1名陳姓男子於鶯歌租屋處輕生未遂，送醫途中突然供稱自己於士林區大東路的租屋處掐死人，三峽警方不敢大意便轉報本局，本局獲報後會同房東前往該處查看，但女大生陳屍床上，已明顯死亡。警方事後隨即組成專案小組，前往林口醫院戒護陳姓嫌犯，陳男供稱自己認識女大生才5至6天，2人透過網路認識。

據《三立新聞網》報導，死者的楊姓前男友指出，與女方交往約1年，於今年8月分手，並不清楚女方是否有結交新歡，但前女友生前有在做直播與模特兒，個性十分單純，也偶爾會與粉絲見面，懷疑下手的男子就是粉絲；住在女大生隔壁的學妹則稱，女大生近期認識一個男生，但不清楚該男是否為涉案的陳姓男子。

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