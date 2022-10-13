國內3月31日起實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所13日公布第11次酒駕累犯名單，本次共計10人，其中卓男日前已因3度拒測遭罰108萬，今年再被警方攔停時又拒測，第4度拒測依法處以72萬罰鍰，因尚未繳納，裁決所將強制執行。

台北市交通事件裁決所13日公布第11次酒駕累犯名單，本次共計10人。（裁決所提供）

據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，駕駛機車罰鍰9萬元、駕駛汽車罰鍰12萬元，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名照片及違規事實，吊銷駕駛執照3年等。

北市第11次公告酒（毒）駕累犯名單共10名，包括酒駕累犯2次8名，有葉政傳、彭宏欣、高可謁、吳建承、李寶藝、江玉森、陳子宇、謝孟書，拒測累犯2名為莊登傑 、卓明淵。整體酒駕累犯人數從第1次公告名單至今已來到57名。

其中2名拒測累犯，莊男因2度拒測，累計罰鍰54萬，均已繳納，卓男前3次拒測時，累計罰鍰高達108萬，但已繳納，不過第4次拒測罰鍰72萬尚未繳款，裁決所已移送法務部行政執行署強制執行，扣除財產、薪資。