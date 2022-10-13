蔣萬安（右）曾偕妻子石舫亘(中)和兒子一起出席活動。（資料照，張穎齊攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安接受《球給彭尊》SPootd訪問時，除了大談「籃球經」，現場也來上一局2對2友誼賽。蔣萬安表示，他投身選戰以後半年沒打球了，剛開始暖身有點生疏，但很快就適應球場的節奏。而他最難忘的運動經驗，其實是唸政大時參加啦啦隊比賽，不僅抱回當年度第一名殊榮，更因此認識了同為啦啦隊成員的太太石舫亘，順利贏得了人生伴侶的芳心。

蔣萬安13日在臉書粉專貼文表示，大家喜歡籃球鬥牛嗎？前陣子《球給彭尊》SPootd邀請他上YouTube節目PK，除了大談「籃球經」，現場也來了一局2對2友誼賽。他投身選戰以後半年沒打球了，剛開始暖身有點生疏，但很快就適應球場的節奏，痛痛快快流了一身汗。

蔣萬安接著表示，彭尊跟他分享運動經驗，他以前是師大附中國中部籃球校隊，對籃球狂熱到連媽媽都受不了；彭尊笑著問他，假設孩子有興趣，「準三寶爸」會不會支持孩子當職業運動員？他說當然會支持孩子追尋自己的夢想。

蔣萬安透露，他們聊起籃球以外的運動，彭尊正在參加《全明星運動會》，各種運動項目都要接觸；他參與過的運動有躲避球、手球、游泳、棒球、單車；運動對他而言充滿樂趣，也紓解壓力、促進健康。而他最難忘的運動經驗，其實是唸政大時參加啦啦隊比賽，不僅抱回當年度第一名殊榮，更因此認識了同為啦啦隊成員的太太石舫亘，順利贏得了人生伴侶的芳心。

蔣萬安認為，籃球是台灣最普及的球類運動，最近這幾年職業籃球風氣提升，讓學生運動員比較有目標跟方向，對籃球發展有正面影響；我們也需要彭尊這樣的選手級YouTuber，不但推廣籃球技巧，也推廣運動風氣，讓全民一起動起來。