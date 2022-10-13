台中購物節今年邁入第四屆，暖身活動從10月10日至25日，台中市政府與旅遊業者攜手合作，推出台中購物節期間限定遊程，6條高CP值旅遊路線涵蓋山、海、市、古蹟和觀光工廠等，每人最低只要998元起即可暢遊大台中，還有機會抽中百萬油電車、精品好宅等大獎。

台中市政府經發局表示，6條台中遊程分成一日遊和二日遊，其中，一日遊有三條路線，分別以台中知名景點作規劃，包括大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家花園和霧峰光復新村等；此外，還可前往台中市產業故事館發展協會旗下的特色產業故事館，深入了解在地產業文化。

以路線之一的「大手拉小手DIY玩台中一日遊」行程為例，內容包括大甲大安海邊的李安妮向日葵農場套裝活動（焢土窯+大甲芋圓+生態導覽），以及大甲鎮瀾宮和阿聰師芋頭文化館等豐富遊程。

遊客坐上由台中御源旅行社安排的休旅車，第一站先抵達「李安妮向日葵農場」，在活潑、專業的解說員帶領下，遊客可以體驗農田焢窯、DIY做芋圓；而農村特有的「割稻仔飯」風味餐，讓遊客們垂涎三尺；解說員還會帶領遊客們認識大甲三角藺草、向日葵花田拍照，以及到海邊進行生態導覽，踩沙踏浪欣賞台中海景之美。

下午走訪大甲鎮瀾宮參拜媽祖，品嘗在地特色小吃如粉腸、芋圓、芋頭冰及超人氣的網紅地瓜球，再順買大甲奶油酥餅當伴手禮；行程最後一站則是在地知名的「阿聰師芋頭文化館」，除參觀企業歷史文化外，還可DIY製作專屬自己的芋頭酥，烤好後帶回家與家人分享。

二日遊行程也有三條路線選擇，第一條路線要帶遊客到武陵福壽山體驗採果趣，再深入谷關、梨山體驗森林秘境之美；第二條路線走訪網紅激推的拍照聖地，泰安落羽松秘境、小熊藝術村農創園區等；第三條路線則是探訪人氣景點，百菇莊、台中紙箱王及東豐隧道騎自行車等。

值得一提的是，無論是一日遊或二日遊路線，價格都很平實，價位從每人998元、1,366元起至5,980元不等，而且6人即可成行（除武陵福壽山行程外），相當適合閨蜜相約或家庭出遊。

此外，台中購物節期間還推出抽獎活動，遊客玩樂台中之餘，不要忘記先下載台中購物節APP，並登錄台中消費發票或合作店家收據，就有機會抽中百萬油電車、精品好宅和總值超過3億現金等豐富大獎，可參閱台中購物節官網。

針對台中購物節期間限定遊程有興趣的民眾，可洽以下七家台中在地旅行社：御源旅行社、汎洋旅行社、威力旅行社、馨樂旅行社、富丞旅行社、大忠旅行社、易飛網國際旅行社台中分公司。