國票金控與安泰銀行股份轉換案，少數股東提出訴訟案，經商業法院積極審理，12日宣判國票金控勝訴，對此，國票金控認為，確立公司法股東平等權原則。

國票金控強調，該案為股東會特別決議通過，並以高度同意比例通過，即絕對多數股東所支持，少數股東以董事會決議程序違反金控法提起訴訟，使該案遭主管機關核予緩議，「形同少數股東擁有否決權，違反公司法股東平等權原則」。

國票金控說明，該公司是目前國內唯一實施產金分離政策的民營金控公司，即單一股東集團持股均不高於10％，股東結構自然多元，董事會意見自然多樣，實屬商業民主常態。主管機關對於金融機構合併案雖具准駁裁量權，惟要求以高於法律規定的董事會同意比例，在國票金控現有的董事會結構，股東權益考量不同，現實上有其困難。

國票金控指出，該公司與安泰銀行股份轉換案，去年底依據金控法26條規定，雙方分別經董事會通過召集股東會，在無任何股東聲明異議情況下，雙方股東會經特別決議，國票金控以73％的高度贊成比例通過，安泰銀行以99％的高度贊成比例通過併購案。

國票金控表示，但由於少數股東主張該案有金控法45條之適用，提起董事會及股東會決議合法性訴訟，致併購程序延宕，並因此遭主管機關以訴訟案及董事會未有高度比例共識為由，核予緩議。此訴訟案為金融業者及法學界學者眾所矚目，現在經商業法院積極審理下，12日宣判國票金控勝訴，確認國票金控與安泰銀行的股份轉換案，無金控法45條之適用問題，董事會及股東會決議均屬合法有效。

商業法院此一判決，深具指標意義，國票金控認為，對利害關係人交易的認事用法及適用範圍等，建立依循標準，有助於未來金融同業併購案件減少 不必要的紛爭，該案判決對本公司雖屬一小步，對我國金控史確是一大步，未來對國內金融整併業務具有重大貢獻。

國票金控強調，此案的推進是國票金控、安泰銀行及政府三贏的局面，未來將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大金控綜效，在評估適當條件及程序下，未來亦不排除與安泰銀行重啟談判的選項。