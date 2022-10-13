新北市中和警分局員山派出所一名張姓警員，因穿著警察制服在社群平台「抖音」開直播，還在直播中評論其他分局處理糾紛的案件，遭民眾檢舉，分局檢視後根據上述事證，祭出申誡處分。

據了解，這名警員在抖音平台上擁有將近7萬名粉絲，目前共直播10次，在9月19、21、22、23、24、25日穿著警服開直播，影片累積讚數超過57萬次。

中和警分局督察組上個月接獲檢舉隨即展開調查，發現張員皆在非上班時間直播，且內容多為「反詐騙宣導」，但穿制服直播的行為未經分局核准，言行之良莠、談話內容之對錯、個人舉措之毀譽均直接影響警察人員形象，若稍有錯誤將導致民眾誤解，傷害警察機關公信力。

督察組也指出，張員曾在直播中評論板橋分局員警處理糾紛案件，甚至表示「若是自己就不會這麼做」，明顯逾越犯罪預防宣導範疇，且內容草率偏頗，導致板橋分局員警蒙受不必要輿論指責，已影響警譽，事證俱在，依規祭出申誠1支。

中和警分局表示，張員直播過程中曾接受民眾「抖內」，帳戶內有約118美金（約台幣3765元），因他是在於勤餘時間於網路平台直播獲利，依相關函釋解釋，尚無違反公務員服務法之規定，但獲利屬實，且解釋結果影響張員權益，因此已請人事室陳報釋疑。