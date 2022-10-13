香港男星林子祥（阿Lam）影歌雙棲，是演藝圈不可多得的才子，感情也很美滿，與歌手葉蒨文結婚26年鶼鰈情深。昨（12日）是林子祥75歲生日，除了跟愛妻一起慶生，也跟眾多親朋好友團聚，而他因疫情而延期的演唱會，將在聖誕節後舉辦。

林子祥迎接75歲生日，找來妻子葉蒨文、兒子林德信和一群親友共同慶祝，事後他將多張照片拼成一張組合圖，於12日上傳在微博，並用中英文寫道：「開心地到達了7.5！」照片中，林子祥和小14歲的葉蒨文都長滿白髮，臉蛋也留下正常的歲月痕跡，但夫妻倆精神抖擻、氣色紅潤，整體看起來相當硬朗。

林子祥和親朋好友一起過75歲生日。（圖／微博@林子祥）

57歲混血女星韋綺姍12日也在社群平台曝光幫林子祥慶生的影片，畫面中，林子祥拿著蛋糕，韋綺姍、賈思樂、黃子雄在身旁圍繞著，一起為壽星唱生日歌，唱到尾聲的happy birthdy to時，林子祥還搞笑地唱「yuu」，即便步入老年仍童心未泯。

林子祥2019年開演唱會後，就因疫情的關係無法再辦下一場，近期全球疫情相對穩定，林子祥睽違3年再舉行《林子祥開心演唱會》，時間訂在12月26日，主辦方也解釋場地受限的緣故，只能辦一場，「請歌迷好好珍惜阿Lam送大家的聖誕禮物，好好記住這個Boxing Day.」而林子祥與親友輪流度過生日後，將進入備戰模式，好好準備年底的演唱會。