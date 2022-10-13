中研院前院長李遠哲日前接受資深媒體人黃光芹專訪，對於被外界指控是毀壞台灣高教的元兇，李遠哲卻反駁是因和李登輝交惡導致，更稱廣設高中大學是民間團體的意見，並非教改委員會提出，對此前台大中文所文學博士林保淳開炮，痛批李遠哲毫無學者風骨。

林保淳在臉書撰文「太上國師李遠哲」，他表示，教改就是台灣高等教育毀壞的根源，技職教育完全退場，而廣設大學，更成為貽禍最深的毒瘤，論者都將矛頭指向李遠哲規劃之不當。

林保淳說，李遠哲當時挾著諾貝爾化學獎得主光環，回台擔任李登輝智囊，不僅擔任中研院院長，還負責執行教改，權力之大，在當時可說呼風喚雨，卻將責任推得一乾二淨，全都推給兩位已故的時任總統李登輝與教育部長吳京。

林保淳表示，李遠哲自曝不肯接閣揆而與李登輝交惡，如今早已死無對證，但就算兩人可能有所齟齬，李遠哲依舊在後續擔任陳水扁政府「國師」，還組織「國政顧問團」，力助陳水扁當選，介入政治之深，早已遠遠超過學術中人應有的分際，但陳水扁後來因貪汙遭起訴、判刑，李遠哲卻完全緘默，未有任何愧疚之意，毫無學者應有風骨。

林保淳指出，李遠哲痛批蔡政府6年執政，稱民進黨腐化速度超過國民黨，但依舊力挺賴清德，徹頭徹尾就是個深綠學者兼政客，只想推翻國民黨，對民進黨的倒行逆施，充耳不聞。

林保淳批評，李遠哲是諾貝爾化學獎得主，學有專精，卻未必樣樣專精，教育、文化更非其所長。但知識份子的傲氣，使其驕矜自恃，自以為一通百通，教改如今成為毒瘤，李遠哲肇禍在先，也未能補善於後，還推諉其過，怎能說服大眾？