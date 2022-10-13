北市警方13日下午5時接獲新北市警方轉報，陳姓男子殺害女友後企圖輕生，死者陳屍在士林區大東路一處屋內，警方確認死者是銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女子，而30歲陳姓男子涉有重嫌，現正戒護就醫。警方根據蔡女留在學校的聯絡人，找到楊姓男子，他聲稱能幫忙聯繫死者在馬國家屬。

楊男聲稱是蔡女的前男友，而蔡女生前有從事直播，偶爾與粉絲見面，陳姓男子可能是她的粉絲。

陳男現仍意識不清，但在報案時告訴家人「想要自殺」，現人意識不清，並在送醫過程中透露「我掐死了女友」，警方也是根據陳男說法找到死者住處，但陳男則說，死者本有輕生的念頭，希望透過他幫助完成。

警方調查，陳男12日進入屋內後，13日離開，下午5時30分報案，警方發現後已確定陳男就是凶手，現正戒護陳男就醫，待陳男清醒後再釐清相關案情。

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