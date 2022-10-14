俗話說君子報仇十年不晚，一名外國女網友在匿名論壇Reddit上發文，分享自己大快人心的復仇經驗。她稱自己的鄰居「總共有9輛車」，卻總喜歡將汽車停在路邊，其中2輛總是會擋在原PO家門口，讓她非常不爽並為此向市政單位檢舉鄰居違建；最後經過漫長的1年等待，原PO近日終於看到鄰居在檢查員監督下，砸了超過10萬美元（約新台幣319萬）在拆房子，讓她直呼暢快。

這名匿名女網友在

，抱怨自己的鄰居總共擁有9輛汽車，雖然對方家有一條總共可以停放4輛車的汽車道，卻因為認為「開車離開車道看起來很俗氣」而拒絕將汽車停進車道，反而將9輛汽車全停在馬路邊。

原PO抱怨，鄰居總是將其中2輛車停在她家門口，甚至長達整個星期，「我們這邊有一項規定，你不能將汽車停在同一個地點超過48小時。他們擁有的車子半數以上根本不會開，只是用來佔據停車位」。

由於看不爽鄰居的行逕，原PO在一次發現鄰居在主屋後偷偷建造違建後，便向市政單位檢舉。原PO指出，起初她並沒有收到任何回應，直到1年後，她終於發現自己的鄰居開始拆除違建，向其他鄰居打聽才知道，鄰居總共花了超過10萬美元拆除違建，一名城市檢查員在現場監督拆除工作。

貼文曝光後引起許多網友熱議，留言討論「從來沒有想過將汽車停在車道上會很俗氣，這件事聽起來很愚蠢」，也有人獻計「你可以每天將鳥食偷撒在他們的汽車周圍，吸引鴿子和海鷗」、「你可以盡可能在靠近路邊的地方種植幾顆桑樹，它們長得很快，漿果會讓他們的車變得一團亂，更不用說被吸引來的鳥了」。

更多 CTWANT 報導