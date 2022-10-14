元宇宙，這個既閃亮，卻又讓人丈二金剛摸不著頭腦的世界，到底是什麼樣的運作生態？我們以日常生活中的超商來比喻，試圖讓輪廓變得清晰。

假設，元宇宙裡開了一家超商，要能順利運作，除需元宇宙平台本身，區塊鏈、NFT與Web3，亦是關鍵要角。

元宇宙：不斷網，完美再現實體體驗

首先，元宇宙超商要開張，其中虛擬的店內空間、貨架或商品，都得栩栩如生地展現，還得隨時隨地都能逛，否則難以與實體商店競爭。於是，網速和不卡頓便成為元宇宙讓虛擬世界再現甚至超越實體世界的基本要求。

區塊鏈：自動化程式，擔綱基層工作

此外，實體世界中，超級多元的無敵店員，到了元宇宙，該由誰來擔崗演出？

其中，由於區塊鏈誕生的以太幣、比特幣……等加密貨幣，都以自動化程式執行，來取代中間人管理所有事務（包括資料驗證、交易流通代幣，或是NFT等數位資產等）。因此，許多人看好區塊鏈可以導入元宇宙，以幫助維運虛擬金流、數位資產「物流」等諸多日常事務的技術。

NFT：記錄消費足跡及履歷證明

而NFT，這個數位資產證明，在元宇宙超商裡，可以扮演宛如「商品履歷證明」的重要角色。例如，每個貨架上的商品，目前由誰擁有？定價多少？後來又賣出給誰？另外，店裡的各類陳設，也可使用NFT，註明是由誰擁有的資產。畢竟，實體世界裡的一花一草，有時出自造物神，而不屬於任何人。但元宇宙裡出現的事物，都是人類創造的，勢必需要資產標註，才不會引起糾紛。

Web3：邀請消費者一起打造商品

至於全名「第三代網際網路」的Web3，是指未來網際網路的治理模式強調去中心化，注重跟社群共創、價值共享，不會將所有的運行規範，交由店家或開設網站的企業說了算。於是，將Web3套用在元宇宙超商，與實體超商最大不同的是，你可以和店家一起決定該上架的商品；也可和店家一起開發全新商品，甚至分享利潤。而這和現行臉書或蘋果等網路平台霸權，打造的第二代網際網路（Web2）治理模式不同。

總之，元宇宙顛覆了許多實體世界的運作邏輯，但這些願景，能否實現？又得靠哪些技術與治理方式來維穩？仍待時間考驗。

本文作者：林士蕙

（本文摘自《遠見雜誌10月號436期》）