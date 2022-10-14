下一波運算革命，將把人們的虛擬交流帶入3D層次。知名元宇宙專家馬修．柏爾剖析「元宇宙」並不是定義模糊、意在吸睛的流行詞彙，而是投資人嚴肅以對的「下一代網際網路」。

元宇宙到底是什麼？它將在何時抵達？我們怎麼知道這不會是另一波科技圈的炒作，並在不久後的未來，迎向如加密貨幣般的崩跌命運？

自2018年以來發表元宇宙解析文章的馬修．柏爾（Matthew Ball），不僅是業界公認的元宇宙領導者，很可能也是當前最適合引介讀者認識這些問題，以及尋求可能答案的人。

柏爾在這四年間對元宇宙的著述，獲得Meta執行長祖克柏、Epic Games執行長斯維尼等關鍵推動者的肯定，也影響這段時間以來元宇宙的發展。如今，他終於推出首部完整著作《元宇宙》（The Metaverse），審慎樂觀地指出元宇宙的龐大市場潛力，也分析這一路上潛藏的風險。或許最受用的，是對這形貌、進程都尚未有定論的元宇宙願景，給出具體的定義。

元宇宙與Web3不同，但都備受期待

簡單來說，柏爾認為，元宇宙是一個可讓無限額使用者即時互動的3D虛擬世界，使用者在其中的身分與資料也具有連續性。在《遠見雜誌》專訪中，柏爾進一步解釋元宇宙，與「Web3」「區塊鏈」「去中心化」等幾個熱門詞彙之間的關係。

即使這幾個概念時常相伴出現，柏爾認為，整體來說，應該將它們視為不同事物。元宇宙主要關乎虛擬世界化身，一種具即時性的3D版網際網路；Web3是一種去中心化的系統結構，關乎資料庫設計及資訊分享途徑。元宇宙不需要倚賴Web3的結構才能實現，Web3也不講求3D即時算繪功能。

這些概念有時被混為一談，可能是因為各自的擁護者都認為，它們是承繼個人電腦時代、雲端行動時代後的「下一代網際網路」。這也是元宇宙及Web3可能的精神性連結之處，柏爾說，「它們都是我們期望的未來樣貌。」

柏爾描述，過去15年來，網際網路變得日益封閉，利潤及決策權掌握在少數科技巨頭手中。Web3社群期望可將利潤及權力，分配給更多獨立開發者與使用者，取代現在分配不均的生態系。

這樣的原則對元宇宙也至關重要。柏爾指出，我們不希望元宇宙落入單一企業手中，控制人們在其中的活動，「因此，無論Web3的技術對元宇宙是否重要，至少這樣的原則對元宇宙的發展是重要的。」

關於區塊鏈技術，柏爾直言，「我並不認為區塊鏈是元宇宙不可或缺的一部分。」但他肯定區塊鏈技術有其意義，尤其是在數位時代提供了一種可程式化（programmable）貨幣的概念。這也是為什麼許多人認為，區塊鏈是史上第一個數位原生支付管道，而不像PayPal，只是把傳統交易數位化而已。但區塊鏈是不是最適合程式化貨幣的技術？還未必是定論。

《元宇宙》是在加密貨幣崩盤前完稿，但柏爾認為，這並非完全不可預測，也沒有衝擊他對元宇宙發展的信心。他觀察，雖然金額不比去年，2022年區塊鏈新創的投資金額，應該仍有200～250億美元。而且，在區塊鏈遊戲界方面，投資額是持續成長的。同樣的，企業對整體元宇宙的投資也沒有停下腳步。

柏爾指出，元宇宙投資者遍及各領域。除了Google、蘋果、亞馬遜等全球前幾大企業，還有無數獨立公司，也在發展VR、AR相關服務與產品。他認為，元宇宙成長速度可能暫時性放緩，但這些規模或大或小的資本、人才與時間投入，會繼續產出成果，也使柏爾對元宇宙的發展仍樂觀以對。

硬體擁門戶優勢，支付閘道應多元

元宇宙或許存在虛擬世界中，但使用者仍需穿戴式裝置等硬體，來獲取元宇宙體驗。這對具有硬體研發與製造優勢的台灣公司來說，具有什麼樣的意義？

柏爾指出，硬體與作業系統供應商常以門戶優勢，控制使用者存取虛擬資訊的途徑，有時也包括我們如何購買虛擬體驗，像是在蘋果App Store上的「App內購買」。這成為一個有利可圖的商模，也是科技巨頭把持高額利潤與影響力的一大管道。

柏爾觀察，過往在運算時代汰舊換新時，產製新一代裝置的科技新秀也會隨之崛起，「在元宇宙可能也是如此。」但由於生產VR、AR裝置的門檻很高，目前行動裝置時代的巨擘擁有大筆研發預算、大量生產以壓低成本的優勢，很難想像新興公司如何搏倒他們。他認為，元宇宙的初期主流硬體仍是智慧手機。

了解元宇宙當前消費行為，想像新未來

柏爾在書中指出，到了2030年代末，社會應有共識，認為元宇宙已經到來。但投入發展的人才不足，是抵達元宇宙的一大障礙。柏爾對《遠見》表示，目前開發工程師與3D專業人員數量都非常不足，是企業進軍元宇宙的一大挑戰。

因此，想成為元宇宙時代炙手可熱的人才，柏爾建議，可從了解3D世界中的商模與文化開始。尤其是Unity這樣的遊戲引擎，將會是未來溝通的重要語言與工具。同樣的，了解當前年輕遊戲社群的習慣與經驗，也相當重要，「如果不了解今日的元宇宙消費者與使用者，就無法打造（元宇宙的）未來。」

身為風險投資人，柏爾不藏私地分享自己的投資大原則，「比起不變，我更相信事物會持續改變。」他不認為元宇宙只是既有舊事物的3D版本。當相關技術陸續到位時，「我認為我們會用3D打造出非常不同的東西……帶來完全不同的體驗。」

元宇宙究竟會是如何不同，書中沒有給出明確描繪。但正如柏爾所述，限制元宇宙發展的因素，除了技術，也包括我們的想像力。目前無法預測人類將會想像出什麼樣的「下一代網際網路」，這也正是元宇宙美麗且令人興奮之處。

《元宇宙》一書，馬修．柏爾著，天下文化出版。（圖/ 遠見提供）

馬修．柏爾（Matthew Ball）

現職：風險投資公司Epyllion執行合伙人、全球資產管理規模最大的遊戲創投基金「創客基金」合伙人、「柏爾元宇宙研究合伙公司」共同創辦人

經歷：亞馬遜工作室（Amazon Studios）全球策略長（2016～2018）、數位媒體投資公司「歐特媒體」（Otter Media）主管

學歷：西安大略大學（UWO）毅偉商學院（Ivey）工商管理學士

著作：《元宇宙》

本文作者：傅莞淇

（本文摘自《遠見雜誌10月號436期》）