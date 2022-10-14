花蓮一名男子阿文（化名）在108年3月約分居的妻子方方到家裡談離婚，見到方方後，他不顧其正值生理期，強行將她拉進房間性侵2次，事後方方因腹痛到醫院急診，因身上多處抓傷，經醫護人員詢問後坦承遭性侵。花蓮地院民事簡易庭審理後，判處阿文應賠償20萬元，可上訴。

據判決書指出，阿文和方方原為夫妻，後因故分居。阿文在108年3月18日早上趁方方到其住處洽談離婚事宜時，強行將方方由大門拉進房間，不顧她反抗及其正值生理期期間，強制性侵她2次，致其身上多處抓傷。事後方方因腹痛到醫院急診就醫，醫護人員見她身上傷痕可疑，經詢問坦承遭性侵並驗傷。

阿文於審理時坦承有與其發生性行為，但否認有強制性交之情事。但法官認為，事發時方方適逢月經期間，其前去阿文新家之目的是為了商談離婚，當時二人關係不佳，甚至有爭吵情形，難認方方有何客觀上同意與阿文發生性行為之表現。再加上方方身體所受傷痕，經醫護人員所發現曾有掙扎之狀態，足以佐證遭到阿文以腕力強行壓制而性交得逞。

法官認為阿文未經方方同意，逕壓制其而違反其意願強行性交，過程用蠻力，又親又咬，已妨害她性自主決定之意思自由，判阿文須賠償20萬元，可上訴。