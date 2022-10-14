台中親子音樂季來了！今年將於10月15、16日在台中市北屯南興公園舉辦，邀請到14組表演團體熱力開唱、東森幼幼台的哥哥姐姐們將與大小朋友一起唱唱跳跳，超人氣卡通「企鵝家族」及眾多卡通明星也將驚喜現身，還有在地文創、小農市集、遊具設施、闖關遊戲等，活動全程免費參與，邀請大小朋友一同度過美好週末。

草莓姐姐攜手「企鵝家族」Pingu，將於2022年台中親子音樂季驚喜現身。（圖片提供/台中市政府新聞局）

主辦單位台中市政府新聞局10月4日在台灣大道市政大樓舉辦「2022台中親子音樂季」宣傳記者會，堅強卡司首次曝光，東森幼幼台草莓姐姐也攜手「企鵝家族」Pingu唱唱跳跳，可愛活潑的音樂帶來滿滿回憶與驚喜。

「好吃好玩又好看！」新聞局長鄭照新指出，台中親子音樂季今年邁入第5年，將於10月15、16日下午1時至6時30分在北屯南興公園登場，除了邀請到超人氣卡通「企鵝家族」及東森幼幼台哥哥姐姐們一同唱跳，並有14組表演團體輪番上陣，現場還有在地文創商品、小農市集攤位，以及小朋友最喜歡的遊具設施、與家長合力完成的闖關遊戲等，讓大小朋友欣賞演出、一起「FUN」電。

鄭局長表示，新聞局持續舉辦台中親子音樂季，市長盧秀燕上任後更推出「公托公幼及親子館倍增計畫」，打造親子友善城市。市府希望透過音樂季營造親子互動環境，讓大家更瞭解台中親子友善城市的特色，也鼓勵親子週末一同出遊。

新聞局說明，台中親子音樂季今年活動主題為「玩樂享樂 藝童幸福」，主舞台演出包含椰子樹兒童街舞、路邊攤馬戲團、ㄅㄏ魔術、打擊樂表演團體玎酉擊樂、在地人聲樂團TH4+人聲樂團、還有多組在地樂團-黑馬樂團、等阮回來、消波塊樂團、BIKE等。此次結合戶外草地，民眾可自備野餐墊到現場聆賞音樂，也鼓勵民眾搭乘台鐵至松竹站或搭乘台中捷運至舊社站後前往活動現場，活動詳情可上2022台中親子音樂季官網查詢。

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