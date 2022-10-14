2022 年的雲林金掌獎首次跨出雲林，於今（14）日移師臺北的國立中正紀念堂舉辦。頒獎典禮現場將請來主播田燕呢、臺灣吧創辦人蕭宇辰擔任主持人，以及紅毯星光大道主持由全方位創作者涂又仁擔綱；林強攜手《昇平五洲園》跨界演出，金曲歌王荒山亮登台演唱，《三十舞蹈劇團》表演以及布袋戲歌唱大賽新一代武林歌手演共襄盛舉，榮耀每個在掌中綻放光彩的傳統藝師，精彩可期。

2022雲林金掌獎首度移師中正紀念堂，昂首國際，向傳統藝師們致敬（圖/雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，雲林作為布袋戲的故鄉，傳承了富饒的布袋戲歷史以及豐沛的創作能量。這三年來積極投入打造「雲林布袋戲傳習中心」，預計於2023年完工啟用，透過布袋戲傳習中心興建，對推廣布袋戲傳統藝術及偶戲產業發展具其重要性，培養傳統文化向下紮根，並將布袋戲傳統文化與國際偶戲藝術接軌，讓布袋戲文化由「臺灣意象」邁向國際舞臺上。雲林縣政府多年來持續不斷辦理雲林國際偶戲節並鼓勵各類相關創作，其中亦包含舉辦為表揚偶戲藝術相關從業者的「金掌獎」，以期藉此讓大眾更加親近並了解布袋戲文化。金掌獎除了大家引頸期盼、獎項最為豐富的「大金掌」外，也會頒發鼓勵年輕學子親近布袋戲文化的「小金掌獎」、促進布袋戲世代傳承及凸顯青年劇團特色的「青年金掌獎」、饒富趣味並邀請民眾參與的「布袋戲口白創意競賽」等幾個大獎。

雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，布袋戲電影「素還真」今年在台北電影節頒獎典禮獲得最佳動畫片、最佳造型設計等殊榮，已故霹靂大師「八音才子」黃文擇更以此片獲得傑出技術獎，並在國際屢屢獲獎無數，可見布袋戲有其躍身國際的獨特魅力。為了能使長年辦理的雲林國際偶戲節與世界接軌，雲林縣政府自 2020 年起已連續 3 年與曾操刀多項金獎設計的顏伯駿藝術總監合作，從總體視覺設計來重塑傳統藝術在大眾眼中的形貌；2021 年的主視覺更獲得金點設計獎的殊榮。2022 的雲林國際偶戲節以「轟動武林」為主題，主視覺依照戲偶「生、旦、淨、末、丑」為造型基礎刻畫，偶戲的五色布的代表色作為色彩基調，結合中文字「大」的造型，表現偶戲文化底蘊無限放大意象。金掌獎頒獎典禮則邀請到知名主播田燕呢、臺灣吧創辦人蕭宇辰擔任主持人，紅毯主持人則有全方位創作者涂又仁擔任，當日更有文化部蕭宗煌政務次長、文化部文化資產局陳濟民局長來到典禮現場為藝師們加油打氣，頒獎人則邀請到黃文章、林強、鍾任樑、王心恬、黃立綱、顏伯駿、馮友薇、楊力州、Dmitri等多位國際知名人士擔任。典禮主旨緊扣著「融舊創新，面向國際」，開幕表演特別邀請音樂家林強與師承黃海岱大師的五洲園派《昇平五洲園》林政興共演精彩，以布袋戲「扮仙-尊神敬祖」為題，為金掌獎拉開序幕。

2022年金掌獎的整體典禮規格與隆重程度都更勝於以往，將榮耀回歸參與的布袋戲藝師們，全程比照金馬獎、金曲獎、金鐘獎三金模式辦理頒獎典禮，精彩的表演陣容還包含了金曲歌王荒山亮特製組曲演唱，而《三十舞蹈劇團》以現代舞演譯人與偶的幻化空間，他們將從不同的角度跨域詮釋，使典禮在尊榮傳統之餘，更呈現跨界的創新態度。今年更首度從雲林移師臺北舉辦，將使更多人看見布袋戲這項傳統技藝及藝術的魅力，從雲林走向全臺灣，再從臺灣走向全世界，讓世界見證雲林作為「偶戲原鄉」的美譽。

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