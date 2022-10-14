科技房仲永慶房屋善用AI與大數據，滿足消費者對於透明、誠實行情的需求！近期《永慶房仲網》與《永慶快搜》APP透明行情服務再升級，推出「一年內成交再上市地圖」與「短期轉售成交地圖」，提醒消費者注意短期交易現象非個案。

善用大數據分析 揭露房市短期交易狀況

永慶房屋直營門店上半年推出紙本的「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」，提醒消費者針對短期交易提高警覺，收到許多客戶的正面回饋，因此決定將「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」數位化，現在《永慶房仲網》與《永慶快搜app》上也都能查詢到，讓消費者一「指」就能掌握特定區域的房市短期交易狀況！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，市場上仍有許多短期交易物件，有的不到半年就轉手出售！許多投機客聯手黑心房仲，企圖在短期內以低買高賣的方式轉手賺取高額差價，消費者若遭到兩者聯手蒙騙，以不合理高價購入房屋，是民眾在購售屋過程中會面臨到的最大財務風險來源。

為了提醒消費者注意短期交易的狀況，永慶根據政府實價登錄和上市物件資訊，透過物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」科技服務，能夠有效揭露房市短期交易狀況，幫助消費者了解該區域的房市短期交易現象和潛在風險。

《永慶房仲網》與《永慶快搜app》同時提供「周邊預售屋行情」的行情分析，讓消費者掌握完整的區域行情。(圖/永慶房屋提供)

最快速貼心、更簡單透明 方便掌握全面行情資訊

陳賜傑協理補充：「贏得消費者信賴是企業永續經營的根本，永慶房屋身為台灣房仲第一品牌與科技房仲。我們期望透過科技帶動產業轉型，在保護消費者權利的同時，也帶來查詢方便、安心易懂的服務與資訊價值。」 因此，《永慶房仲網》與《永慶快搜app》的行情查詢服務，還擁有最快速、最貼心、更簡單、更透明的特點。有別於政府版實價登錄往往會有1至3個月的揭露時間差，但永慶在交屋隔天就迅速揭露行情，讓消費者以最快速的時間取得正確的行情。

除了將成交行情揭露至門牌外，永慶也公開社區、大樓名稱，並提供社區、路段、區域的行情趨勢分析，甚至同時提供「周邊預售屋行情」的行情分析，讓消費者掌握完整的區域行情。此外，為了方便消費者查詢行情，除了提供地址查找成交行情外，永慶還提供以社區、地圖、捷運查找的服務，人性化界面適用全年齡層的消費者。

陳賜傑協理分享，利用科技讓消費者即時且方便取得，並且更容易判別行情資訊，是永慶身為科技房仲最重要的課題之一，永慶會持續提供消費者最安心透明的購售屋服務。