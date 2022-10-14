孔子曰：「三十而立」，是指人在30歲前後有所成就，30歲也被認為是人生重要的關卡，然而30歲選擇轉換跑道是否已經太遲？據人力銀行調查，30歲轉職、換產業，其實並無太大問題，轉職者應考慮未來有前景的工作，1111人力銀行盤點2022年「十大亮點職務」，其中「業務開發人才」榜上有名，業務工作的收入大多採取底薪加獎金制度，有機會挑戰高收入。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，許多人在職場探索的過程中，發現到了30歲左右薪資成長幅度有限，擔憂事業無成、尚未成家的壓力接踵而來，開始思考換產業的可能性，而業務工作前景被看好，比一般固定收入的工作，更有機會挑戰高薪！永慶房屋針對業務新進人員提供前9個月每月5萬收入保障，有許多30歲後才轉換跑道的轉職者，來到永慶都有傑出的表現，不只創下百萬年薪，更重要的是找到未來職涯長期發展的道路。

30後轉職永慶房屋 他們都重新開創職場「薪」人生

曾經是日式料理店長的陳瑋龍，因為高工時及有限的收入，考量家人及未來生活，跳脫從事多年的餐飲業，為自己開創新的可能，選擇在36歲轉職到永慶房屋挑戰房仲經紀人，他坦言，轉職時心裡承受了不小的壓力，但他發現永慶房屋跟其他業務工作不一樣，除了新人保障底薪外，更重要的是在教育訓練上，有學長姊帶領的一對一師徒制，幫助他快速上手工作。永慶房屋也顛覆的他過往對業務的印象，包括需要拜託人情消費、交際應酬、盲目開發客源等等，在永慶這些通通不需要，陳瑋龍入行第二年就突破百萬年薪，為家人與自己帶來更好的生活，在永慶做業務一點也不難。

另外一位30歲後轉換跑的林博元，曾創業開立火鍋店，但無奈遭遇疫情打擊而虧損，面對不穩定的大環境，決定轉念從房仲工作再出發！2020年加入永慶房屋，林博元深感前9個月每月保障5萬收入提供的安定感，這份收入消除學習過程中的不安感，入行約兩年時間，已創下最高單月收入達16萬元的好成績；且還多次得過總公司、內湖區的新人王等獎，不僅收入翻倍成長，也為自己帶來成就感。

從餐飲業轉戰房仲經紀人的林博元，不僅收入翻倍成長，更帶來滿滿的成就感。(圖/永慶房屋提供)

中年轉換跑道不用怕！在永慶做業務一點也不難

轉換跑道並不可怕，前提是選對產業、找對工作！永慶房屋了解轉職者的擔憂與不安，除了保障底薪外，在人才培育上設置了專屬的師父教導，店內的店長、學長姐也都樂於分享工作經驗、心得，團隊的力量遠比自己單打獨鬥更有機會成功。除了業績獎金外，永慶房屋還有幸福成家基金與海外旅遊獎勵等額外的獎勵可以爭取，且不受年資限制，只要努力也能為自己贏得獎金。

塗振宏協理補充，許多想轉職的人會因為年紀、資歷等因素而躊躇不前，鼓勵轉職者拋開年齡帶來的恐懼感，目標確定就勇往直前，永慶房屋為轉職者規劃優渥的薪獎福利，在永慶有團隊、師父協助，搭配科技化工具助攻，做業績一點也不難！