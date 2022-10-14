疫後逐漸解封，想旅遊渡假的心已經開始蠢蠢欲動，面對房價不斷節節高升的雙北，現在興起一股城心移居潮，許多人選擇搬到更開闊、更多綠地的宜居所在，其中淡海新市鎮街廓整齊寬敞，充滿歐美異國渡假氛圍，加上國際建築大師ZAHAHADID的大作淡江大橋即將於2024年完工，名軒開發最大造城案「名軒海樂地」早已超前部署，在7600坪壯闊基地、1800坪中庭、20項全齡公設、1400米內外迴廊、國寶級大師李再鈐及中日六位藝術家打造藝術園區，成為移居首選的優勝美地，不僅是淡海新地標，更代表著這個國際海灣城市的無限可能性！

名軒開發總經理吳勝利表示，淡海同時擁有台灣山.河.海.古都四大城市、三座高爾夫球場的壯闊及歴史文化的縱深，「名軒海樂地」本身就是在綠線捷運輕軌總站，也是公車總站，還有自駕車能夠跟mall結合，同時是整個新市鎮一、二期的CBD，又有十三線公車41個網紅景點，到哪裡都可以銜接上，沿著金色水岸自行車道，能就近欣賞被入選全球最美麗的七星級絕美沙崙夕陽，也能一日來回騎逛北雙塔:台灣最北端的「富貴角燈塔」和有台灣聖地牙哥之稱的「三貂角燈塔」與極東公園，晚上在漁人碼頭或連續4屆獲獎全台最美的福容漁碼飯店，欣賞節慶煙火秀、碼頭音樂祭，未來可欣賞淡江大橋的橋上煙火秀、燈光表演，就是疫後最美的國際休閒生活！

(圖/業者提供)

(圖/業者提供)

此外，多項聯外交通，蓬勃都市發展:

》淡北道路〉北士科3.5萬就業機會（5個科技廠、8個代銷公司進駐）、延伸臨海的市區外部「名軒海樂地」旁新市鎮二期（科技、醫療），康舒已完工提供1500人就業機會，近日康舒科技淡水新廠啟用 投資32.5億，未來將再加碼投資約46億重建淡水舊廠房，可望擴增產能達4倍，創造更多的就業紅利！與內湖、南港、汐科等科技重鎮，形成科技走廊

》關渡新橋：紓解五股、蘆洲、三重、新莊交通

》105市道：25分鐘到林口（三井mall、長庚醫院、華亞等科技園區）

》64+65快速道路：雙北市中心、土城科技園區及國一、國三高速公路

》61快速道路：35分鐘到達國門桃園國際機場

「名軒海樂地」以名軒開發上市公司的堅實工法與麗寶集團資源整合的強大後盾，以及不計成本的職人用心，在來得及的時刻超前部署，只為打造一座幸福建築交給住戶，再讓住戶創造自己的幸福！總經理吳勝利強調，「名軒海樂地」透過預防醫學概念，提升自體免疫力，地下室使用與淡江大橋同配比抗滲混凝土，讓房子就像淡江大橋一樣歷久彌新，可以世代傳承；針對淡水冬天氣候較潮濕的問題，使用複層玻璃隔熱防霧，如同雙層杯原理一樣，用在「名軒海樂地」住戶，克服了淡水又濕又冷的環境特性，除了可以防潮除濕，老人小孩都可以改善過敏的問題，空調也可節省約1/3電費，加上日常接觸的地下室梯廳、垃圾暫存、公設廁所門禁設計及配備採用No touch，既衞生又防疫，來達到預防醫學的效果，這些貼心規劃都是建築界的隱形冠軍，也是上市品牌的承諾。

(圖/業者提供)

【名軒海樂地】輕軌V11出站就到家

預約賞屋｜02-2805-5588

接待會館｜淡水濱海路一段•義山路口(義山站旁)