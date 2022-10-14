一名女子與吳姓男子結婚後發覺吳男滿口謊言，不僅有多項前科還與呂姓女子外遇，女子打離婚訴訟時，才驚知吳男婚前就有私生子，讓她深感受騙，憤而興訟向吳男與呂女求償。案經上訴，高雄高分院審結，判吳男及呂女應賠償各11萬、10萬元定讞。

判決書指出，吳妻主張，於2016年間與吳男交往、2019年結婚，但她婚後才得知吳男竟有吸毒、竊盜、賭博及贓物等前科，甚至吳男婚前即腳踏兩條船，同時與鄭姓女子交往並使鄭女懷孕產女。

吳妻表示，2020年間她查看吳男的手機，竟又發現吳男與另名呂姓女子互傳曖昧訊息，吳男數度對她說謊，只為了與呂女見面約會，她某次臨時返回住家時，目擊吳男與呂女躺在同張床上，認為2人間互動明顯非朋友，已經破壞她的婚姻幸福美滿並侵害配偶權，故依法各別向吳男、呂女請求31萬、20萬精神撫慰金。

對此，吳男辯稱，與妻子結婚後，他就再也沒與鄭女聯絡，婚前就已告訴妻子關於鄭女懷孕一事；呂女則聲稱，吳男是她2019年夏天認識的朋友，2人為租車行的合夥股東，吳妻目擊並報警的當天，僅有她一人衣衫整齊在房間。

一審法院判吳男、呂女須各賠償11萬、10萬元。案經上訴，高雄高分院重新勘驗鄭女的證詞，發現吳男與鄭女交往的時間與婚姻關係重疊，且吳妻先前提起的離婚訴狀中，並未提及鄭女一事，認定吳妻提離婚時，並不知情鄭女存在，故不採信吳男說詞，酌情後認定一審判決無違誤，駁回上訴。全案定讞。