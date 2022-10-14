為應對俄羅斯天然氣減供，歐洲獲得挪威和美國等替代來源的供應，然此前美國能源、貿易商遭業者披露，透過對歐出售天然氣牟暴利，專家預估僅單次就能賺超過1億美元（折合新台幣約32億）的利潤。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，不能繼續這樣，這不是友誼的意義，並稱會在七大工業組織國（G7）的峰會上討論此事。

美媒Business Insider於8月報導，2022年，美國跨大西洋天然氣出口激增，因為歐洲各國面臨俄羅斯減供，紛紛爭取在冬季前增加天然氣儲備，而這也為供應商帶來非常可觀的利潤。

能源投資銀行家瑟格倫（Laurent Segalen）表示，一艘裝滿天然氣貨物的船跨大西洋運輸成本約6000萬美元，而貨物在歐洲則以2.75億美元的價格售出。

Vortexa液化天然氣分析師布思（Felix Booth）估算，每批貨物約能創造1.5億美元的利潤。他說，「這是難以置信的套利交易」。

馬克宏上周在巴黎舉行的一場企業家會議上，呼籲美國和挪威應降低天然氣價格，以展現友誼的誠意。

會議上，馬克宏先是感謝美國和挪威等國家在能源和天然氣供應的支持，但隨後他強調，「我們付的錢是你賣給同行的四倍價，不能再這樣」、「這並非友誼的真正意義」。另外，馬克宏還表示會在G7峰會上討論此事。