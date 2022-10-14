打高端疫苗無法出國，連親綠資深媒體人周玉蔻都不忍了開罵。前立委郭正亮13日在《新聞大白話》節目強調，在國際藥界的權力博弈下，只有五個聯合國常任理事國生產的疫苗能通行全世界，蔡政府幻想高端能得到全世界的承認，台灣讓這種人治理真是可怕。他也提到EUA事實上10月就結束了，理論上EUA一結束就不能打了，但衛福部長薛瑞元連高端是不是過期都可以延後，就算把EUA延後到11月26日選舉結束也不意外。

「她(周玉蔻)的反應是對的，高端你應該要努力嘛！」郭正亮表示，日本如果要開放高端，那其他國家的疫苗呢？要不要比照同樣的標準？人家是一個有SOP有標準有法治的國家，那你高端第二期報告出來了沒？第三期有做嗎？（主持人錢子：沒有啊～EUA都要過期了）那我怎麼讓你過？

郭正亮指出，EUA事實上10月就結束了，那搞不好又要延期延到11月26日是不是？不然理論上EUA一結束就不能打了！現在就來看薛瑞元是不是又要讓高端的EUA延後到選後？「你如果繼續做這種動作，事實上他繼續做這種動作我也不意外，他連那個高端藥品是不是過期都可以延後！」

「所以我看他(薛瑞元)就是會做這種事啦！延後EUA，這種事你大概也幹得出來。」郭正亮強調，這個(高端)疫苗沒有做完三期(臨床試驗)，你憑什麼叫日本審？你有什麼理由？你以為日本沒有接到別的國家的拜託嗎？

郭正亮說，這件事講白了，去看聯合國「五常」，除了法國之外，所有的疫苗幾乎都是五常，還有別的國家嗎？俄羅斯也有疫苗在部分國家流行中，連德國的BNT都要搭上美國的輝瑞，才變成世界性的疫苗，這就是藥界的權力的一個博弈，你怎麼會幻想你可能得到全世界的承認呢？（錢子：人小志氣大）志氣大到一個程度你也可以幻想，幻想你的軍力超過中國大陸，如果你治國都是這種邏輯，那台灣讓你治理真是可怕！