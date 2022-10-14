中研院前院長李遠哲12日接受專訪時，痛批民進黨二次執政後加速腐敗，更直言蔡政府的能源政策錯誤不斷，聽到總統蔡英文說「2024年後不是她的事」，李遠哲還稱無法再和蔡英文溝通。前立委郭正亮13日在《新聞大白話》節目指出，現在蔡政府比李登輝時代的權力還大，但也衍生執政末期的併發症，雙標腐化、劣幣逐良幣，但2025綠能20％要達標，及過度依賴進口天然氣，萬一被圍島封鎖怎麼辦？蔡英文難道都不用負責嗎？

「李遠哲第一次幫阿扁站台，我印象非常深，因為我們事後有做民調。」郭正亮表示，三腳督他站出來，陳水扁民調增加4個百分點，非常明顯的轉捩點，他那時候形象非常好，跟民進黨也沒有那麼深的關係。後來許文龍也出來（國政顧問團），那個影響太大了！阿扁的致勝關鍵。

郭正亮認為，李遠哲講這個話讓他有一個聯想，這個叫「執政末期的併發症」，陳水扁也是執政到了最後兩年，什麼問題都開始出來了，包括權力傲慢，各種貪污腐化的現象，雙標，以及沒有別招了、只剩刺激中國大陸反應，現在就是進入這個狀況。而且比陳水扁那個時代還更嚴重，為什麼？因為那時在立法院，國民黨加親民黨還是多數，民進黨現在全吃，所以它是行政加立法，又加上開始熟悉媒體，對媒體的掌握更深。

「所以它的雙標，甚至還可以影響檢調司法的處理方式！」郭正亮指出，比方說吳子嘉3天接到傳票，很多人去告同樣的事都是選後才辦，這太明顯了。有那麼多這種事，人家就會覺得說，你怎麼會腐化成這樣？它現在政權的整體權力超過李登輝時代，等於是台灣民主化以來，有史以來最有權力的政權。政治學基本的原理，絕對的權力，絕對的腐化，所以才會有劣幣逐良幣，囂張的人可以得逞，夠狠的人就拿去吃。

郭正亮強調，像李遠哲這種前輩是，第一次政黨輪替就站出來挺的人，當然會覺得怎麼會變成這樣？第二任前面發生了一件事，有一群資政出來挺賴清德（金孫事件）。還有另外一件事情，李遠哲也很擔心台灣的能源政策，當然會出來關心，說你要都搞綠能，那天然氣比重要拉到百分之五十，那2025如果沒有達標怎麼辦？又比方說綠電現在只有7％，2025要到20％，那妳(蔡英文)都不用負責啊？剩下13％如果2024達不到怎麼辦？

主持人錢子指出蔡英文說2024以後跟她無關，郭正亮說，自從圍台演習之後，大家就會懷疑說，你天然氣全部都進口的耶，台灣如果被封鎖，你天然氣的準備只有13天，那台灣的能源危機怎麼辦？這兩個問題妳要回答！坦白說，現在在思考台灣前途的人，都會對李遠哲這番話有共鳴。