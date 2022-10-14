英國《泰晤士高等教育》特刊(THE)日前公布最新世界大學排名，台大名列187名，比前一年下滑74名，台大則表示會持續努力，也成為新任校長陳文章的首要任務。對此醫師沈政男也分析台大名次狂掉的原因。

對於世界排名大幅下滑，台大表示，THE的5大指標中，台大在許多項目的客觀數字實際值比去年進步，但問卷類項目的主觀互評分數，如「教學聲望」與「研究聲望」卻下降許多，但「國際化」指標的表現分數較去年提高，且「國際合著論文比例」仍穩定成長，顯示學校學術實力依舊獲得國際肯定。

沈政男對此在臉書分析，指出這次評鑑，亞洲大學力壓許多國內知名公立大學，未列國內第四，其原因在於評鑑標準的改變，把論文引用的比重設為三分之一，亞洲大學對此下足功夫，因此脫穎而出。

沈政男說，另一個大家常看的QS評鑑，把學術聲望設為四成，因此台大很容易就列入百大，而亞大當然就沒那麼有名。台大2年前可以進入百大，這次明顯就是論文引用分數下降了，才會導致名次大幅下滑。