由經濟部工業局主辦、文化部協辦、中華民國紡織業拓展會執行的時裝設計新人獎，於昨（13）日於松菸文創園區舉辦第36屆決賽，最後由首獎則由胡俊丞獲得殊榮，並獲得榮獲美金1萬元獎金、楊佳凰、林玥妤獲得優勝，各獲得美金5千元。王顥儒、汪千甯、蔡祐珍獲得最佳布料使用、最佳版型運用、最佳商業潛力，分別獲得美金3千元。

第36屆設計新人獎首獎得主胡俊丞，以劍擊世紀為題製作服裝。（吳松翰攝）

林玥妤以作品「磁線」拿下第36屆設計新人獎優勝。（吳松翰攝）

楊佳凰以作品「美麗的人們呀」拿下第36屆設計新人獎優勝。（吳松翰攝）

此次奪下首獎的胡俊丞此次參展作品為《劍擊世紀》為題，以西洋劍護符版型輪廓為基調，加入維多利亞時代男性服裝中經常運用的元素，整體色調以咖啡色、皮革等布料呈現;林玥妤則以「磁線」為題，將肉眼無法看見的磁力視覺化，整體色澤也以鐵灰色為主;楊佳凰則以「美麗的人們呀」為題，運用西裝輪廓為基底，加入些許印花圖騰點綴，形塑獨立、浪漫的女性形象。

新銳設計師梁宗琳作品。（吳松翰攝）

此次大賽不乏國際設計名校如美國帕森設計學院、日本文化時尚研究生院、印度NIFT、法國巴黎高級時裝學院、法國時裝學院、加拿大多倫多都會大學等13所，臺灣如實踐大學、輔仁大學等17所，共452位新銳設計師參賽，最後從之選出12位入圍者，本屆也特別邀請多位國際評審如法國品牌設計師Pascal Millet、台灣服裝設計師竇騰璜、ELLE國際總監Valéria Bessolo Llopiz、Inside Fashion時尚媒體常務董事Jane Singer、日本ONE O Ltd.時尚整合行銷公司CEO松井智則、以及紡拓會紡織品設計處處長江夏碧等人，為比賽加入國際視角。而經濟部林全能次長也表示台灣擁有世界知名的布料，「但需要透過設計的連結到具有特色的材料，與消費者做連結。」

2022時裝設計新人獎，得獎者與頒獎嘉賓優勝林玥妤（由左至右）、經濟部工業局周崇斌主任秘書、經濟部林全能次長、首獎胡俊丞、文化部李連權次長、紡拓會郭紹儀副董事長、優勝楊佳凰合影。（吳松翰攝）

而此一平台便是讓設計師們與台灣上游布料場互相、認識連結的管道，而文化部次長李連權也透露，日前於巴黎時裝周上讓人驚艷的噴漆展演的噴漆洋裝，「其實五年前台灣上游廠商就有這個技術，只是那時候台灣設計師們還沒有對這個素材有更多的認識。」也因此在此一活動上，也邀來許多布料大廠如可恩迪股份有限公司、財團法人福琳工商發展基金會、力麗企業股份有限公司、力鵬企業股份有限公司、旭寬企業股份有限公司與旭榮製衣股份有限公司等共襄盛舉，贊助高達近新台幣130萬元的總獎金。所有決賽作品將配合臺北時裝週系列活動，於松山文創園區3號倉庫持續展示至10月17日，歡迎各界蒞臨現場。