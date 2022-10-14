24歲馬來西亞籍蔡姓女大生13日被發現陳屍屋內，涉嫌掐死對方的30歲陳男強調兩人是男女朋友，蔡女因為精神狀況不穩定，有輕生念頭，12日他決定協助對方才將其殺害；檢警調閱蔡女租屋處周遭監視器，發現3天前陳就曾進入女方住家，而且待到晚上才出來，之後也數次前往，加上手機軟體的對話，初步認定兩人確有交往。

蔡女遭殺害後，她的楊姓前男友趕往現場，向媒體指稱蔡有在做17直播、也是平面模特兒，曾經和粉絲見面，他認為陳男可能只是粉絲而已。

陳殺害蔡女後，跑回新北市鶯歌的住處企圖輕生，後被送往醫院撿回一命，他在醫院時表示，殺害的是自己剛交往的女友，而且是因為她拜託，強調兩人真的是情侶。

據指出，檢警調閱案發前的監視器，發現3天前，陳就曾前往案發公寓，進入蔡女住處，一直到晚上才出來，後來也數次前往，另據兩人的手機對話，初步認定2人的關係，陳並無侵入蔡女住處的跡象，但案發過程仍有待進一步釐清。

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