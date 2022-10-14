中研院前院長李遠哲日前在廣播節目中猛轟總統蔡英文施政，更稱反對其意見者都會被拔除總統府資政，已經無法溝通，引發熱議。對此時常評論時事的醫師沈政男指出，民進黨基本上不會在意，但對於賴清德而言，就必須好好參考。

沈政男表示，李遠哲此次受訪批評了民進黨與蔡英文，但因為李遠哲的影響力已經變得很有限，被批評者不會多做理會，但這番談話對於賴清德來說，最值得參考。

沈政男表示，李遠哲因為影響力已大幅下降，所以被批評的民進黨不會多做理會，但賴清德必須好好參考。(圖／本報資料照)

沈政男說，賴清德現在必須做出符合蔡英文期待的表現，但又不能太過於表現，以免影響了2024，最簡單的辦法就是盡力輔選，且專跑穩贏或穩輸的地方就好，不要去撂鋒頭，碰一級戰區，免得到時必須跟蔡英文、蘇貞昌一起承擔敗選責任。

李遠哲12日受訪砲轟蔡英文，表示討論到能源議題時，竟遭蔡回說「2024之後不是她的事」，更稱對蔡有意見者，下次遴選總統府資政時就會先被排除，已經無法溝通。李遠哲更批評民進黨，二次執政後加速沉淪，速度更超越國民黨。對於教改批評，李遠哲則稱是因與李登輝鬧翻所致。