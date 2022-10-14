楊謹華日前出席Loro Piana 「Cocooning 系列期間限定店中店」活動，直呼想整個系列全包，Loro Piana 羅紋針織短版背心2萬5600元、Loro Piana_針織開襟長版大衣10萬8700元、Loro Piana抽繩粗針織短褲3萬8200元。（吳松翰攝）

藝人楊謹華昨(13)日出席義大利奢侈品品牌Loro Piana ，為全新 Cocooning 系列於台北新光三越A4館開設的店中店活動，當日以舒適的針織大衣搭配背心短褲亮相，讓她笑說「第一次參加精品的活動，還能穿得這麼舒服。」原來這樣的裝扮就是平時在家中的模樣，也因此常參與精品活動、紅毯等時尚大場面的她，難得有點苦惱怕一個不小心就開啟在家的休閒模式。講到老公最喜歡的家居服模樣，卻難得放閃表示「老公他都喜歡吧，我如果穿這樣他應該會覺得很可愛。」

楊謹華日前出席Loro Piana 「Cocooning 系列期間限定店中店」活動，直呼想整個系列全包，Loro Piana 羅紋針織短版背心2萬5600元、Loro Piana_針織開襟長版大衣10萬8700元、Loro Piana抽繩粗針織短褲3萬8200元。（吳松翰攝）

雖說金鐘頒獎典禮即將開始，不過此次逛Loro Piana Cocooning 系列店中店，她卻顯得十分放鬆，談到這次要帶走的單品，一個接著一個地說不完，「我其實是想回答全部都想帶走，但如果真的要推薦的話，我會推薦身上的這件外套。」另外也又再推薦一件針織長洋裝，此次Cocooning 系列在設計上，多以喀什米爾、小山羊喀什米爾、喀什米爾絲綢混織布料及喀什米爾針織布料等天然珍貴的纖維製造，故整體服裝更顯舒適柔軟，在設定上也主打是可以在家中放鬆時穿著，不過楊謹華表示「在家穿很棒，但我不會讓她浪費在家裡。」同時透露自己的穿搭方法，以那套針織長背心裙為例，她透露只要簡單搭配一雙靴子，就能夠兼具舒適、時尚。

Loro Piana 於台北新光三越A4館開設「Loro Piana Cocooning 系列期間限定店中店」。（Loro Piana提供）

該系列色彩多以米色、雪白色等為主，而品牌也為該系列於全球開設期間限定店以及店中店等，其中台灣選址於台北新光三越A4館二樓精品店設置店中店，並於即日起至11月10日期間獨家發售Cocooning 系列。而此次店裝延續該系列的柔和色彩，以素雅的色調打造，並於店內放置喀什米爾面料，以木質、布藝、原材料為空間作點綴。

Loro Piana_羅紋針織開襟外套，6萬6200元。（Loro Piana提供）

Loro Piana 粗針織家居靴，2萬9200元。（Loro Piana提供）

Loro Piana_粗針織毛球，1萬9300元。（Loro Piana提供）

Loro Piana 針織綁帶開襟長版大衣，10萬5100元。（Loro Piana提供）