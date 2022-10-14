整體建材使用豪宅高標，戶戶配備三道3M淨水設備。（柯宗緯攝）

「華友聯Power City」，近日公開預售，預定114年完工交屋。該案強調絕版2字頭，開價29～34萬元。（柯宗緯攝）

高雄市區新建案動輒3字頭起，華友聯集團看好小港房市，推出輕豪宅「華友聯Power City」，近日公開預售，預定114年完工交屋。該案強調絕版2字頭，開價29～34萬元，總銷約40億元；2房加車位最低850萬起，「年輕人也買得起」，瞄準首購、首換族。

華友聯董事長陸炤廷指出，這次推案並非所謂的讓利，而是當初土地取得成本低，2020年以每坪28.11萬元向高市府地政局標得，基於企業社會責任，希望讓年輕人有能力購屋，且提供最具首購族購買的條件，低自備款、低總價，定簽6％，輕鬆入主。

陸炤廷相當看好小港區域發展，軌道經濟再發酵，捷運小港林園延伸線將公開招標，預計年底動工119年完工。另外，國道7號環評大會審議通過！高雄人盼望10年的交通動脈終於實現，這條新的交通動脈，將徹底翻轉東高雄7區(小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武、大社)聯外交通易達性，加速產業轉型發展。

陸炤廷指出，華友聯「Power City」格局規畫2~4房，坪數約23~47坪，地上11~13樓、地下3樓，全案5棟純住家，共452戶，採坡道式全平面車位。

此外，整體建材使用豪宅高標，戶戶配備三道3M淨水設備，以及防疫生活不可獲缺的「VAF正負壓淨流系統」堅守空氣品質。而成為華友聯住戶享有全戶3年保固，歲末補漆及各項家族活動。