日常可樂和滑嫩鴨肝結合，迸出特別火花。（柯宗緯攝）

自日本空運新鮮現流鰤魚，先浸以檸檬皮、南薑香料水，保存魚肉的鮮甜與Q彈，捨棄山葵與醬油的搭配，撒上由奧勒岡、百里香、迷迭香相疊而成的綜合香料，入口即能感受到大海旺盛的生命力和土壤的芬芳。（柯宗緯攝）

高雄萬豪酒店的Majesty美享地餐廳，2022年甫榮選為米其指南入選餐廳，又獲得知名美食家葉怡蘭青睞，評選為500盤美食中。這次重金禮聘的三星米其林顧問Thomas Bühner再度跨海來台，推出3場星光饗宴，總計90個名額，每人要價1.3萬元，美享地粉絲獲悉搶訂一空。

業者指出，這次Thomas Bühner精選法國皇家生蠔、鴨肝、日本鰤魚、真鱈等食材，以其著名料理哲學—「三維立體馥鬱美饌」，三維包括：突顯各食材的天然風味丶堅持低溫烹調技法，以及務求每道菜式滋味和口感上的和諧平衡，讓饕客感受三星米其林主廚非凡廚藝。

星光晚宴共有3場，分別是10／14、10／15、10／22，每場限額30名，含餐酒每人1.3萬元，有美享地粉絲得知訊息後，立即包場，要與親朋好友一同享用佳餚，其餘餐席名額也於一周內搶訂一空，美享地為回饋饕客。

Thomas Bühner所開設〈La Vie〉餐廳，從2012年起持續蟬連米其林3星，連續7年都是三星，是米其林榜上傳奇，每年固定飛抵來台，這回將以來自於法國西邊馬亨尼(Marennes)地區的皇家生蠔，蠔肉飽滿且充滿濃郁的海藻風味及香氣，伊比利火腿高湯為底，泡菜的奶醬豐富生蠔的濃郁口感，用清爽水梨汁提味，跳脫歐陸料理既定框架，有別於以往品嘗到的生蠔。

值得一提的是，日常可樂和滑嫩鴨肝結合，會迸出甚麼樣的火花，將鴨肝加入鮮肉高湯、鮮奶油打成慕斯，一旁以可樂、黑糖、檸檬依比例熬煮，濃縮成醬汁淋上，提增鴨肝的鮮甜，領略歐陸料理的曼妙。

另外，自日本空運新鮮現流鰤魚，先浸以檸檬皮、南薑香料水，保存魚肉的鮮甜與Q彈，捨棄山葵與醬油的搭配，撒上由奧勒岡、百里香、迷迭香相疊而成的綜合香料，入口即能感受到大海旺盛的生命力和土壤的芬芳，味蕾感受磅礡交響樂曲，含甜點共有九道佳餚。