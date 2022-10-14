美國總統登公布對大陸晶片技術禁運項目愈來愈多，範圍愈來愈廣，不只引爆了全球半導體產業的風暴，也打亂了全球晶片產業的供應鏈。新出爐的禁令涉及整個產業鏈的各個環節，令美中的相關業者措手不及，而其中影響最大、也最深遠的應該是限制半導體產業的美籍人才為大陸晶片產業服務。

這次美國公布的半導體技術禁令總共有9個項目的措施及範圍，包括晶片產品、生產設備、技術、關鍵材料、開發工具軟體、服務與人才等、其中對人才限制列於第7項，規定「未獲許可的美國公民禁止在中國從事晶片開發或製造工作，包括美國設備的售後技術服務人員」。

大陸最大的晶圓廠中芯國際多年來引進不少美藉華裔的半導體專家加入經營團隊。（圖／中芯國際）

此項規定首先在美國的華人社區裡引起廣泛的反應，原因在於美國有大量華裔人員從事與電子相關行業，而且其中不乏業界的佼佼者。基於較相近的血緣與文化因素，這些華裔美國公民也是中國當初發展電子工業時積極邀請的對象。許多在美國的華裔在推特等社交媒體上首先受到衝擊，他們多半有親友在大陸參與半導體產業，還擔心除了美籍華裔之外，將來禁令是否也會擴及擁有美國永久居留權的中國公民。

荷蘭光刻機製造商ASML在美國禁令發布前，已用電郵通知其派往大陸的員工停止為大陸晶片公司進行維修與其他技術支援服務。（圖／路透）

其實，有部份荷蘭光刻機製造商艾斯摩爾（ASML）在美國的員工最早獲得相關的消息。在禁令公布前該公司先以電郵通知美國員工說，根據新的規定，公司員工被禁止為中國客戶提供服務，在公司另行通知之前，員工必須避免直接或間接為中國客戶提供任何服務、運輸或其他支持性的作為。該電郵還強調，禁令適用所有美國員工，包括美國公民、綠卡持有者和居住在當地的海外人士。

很快地，派往大陸為長江存儲與長鑫存儲進行設備安裝的科磊（KLA）與泛林（Lam Research）公司的數十名技術人員也接獲通知，停止技術服務工作，並盡速安排返國。這些員工還傳出，在大陸合作廠商任職的美籍高管與技術人員都在禁止之列。隔日，禁令詳細內容公布後，數日來已有不少在大陸半導體企業任職的美籍高管或技術人員辭職，但大部份美籍高管都還處於觀望狀態。

引爆這波美國對中國半導體輸出禁令主角之一的長江存儲CEO楊士寧也是美國籍，他在9月底辭去長江存儲CEO，改任常務副董事長，未知是否與美方的禁令有關。（圖／上海大學校友會）

據了解，限制美企技術人員為中國半導體企業服務並非新招，過去福建晉華集成電路、中芯國際被美國列入制裁名單時，美系設備大廠工程人員在禁令實施後也立刻撤出這兩家企業廠區。這次從個別廠商走向全面的技術管制，美國設備廠撤出人力的廠商家數更多，對中國半導體業的影響非常巨大，後續發展值得關注。

有大陸半導體業內人士估計，在大陸晶片相關企業任職的美籍高管或技術人員總數可能多達數百人，他們一般被稱為「海歸派」。目前長江存儲、長鑫存儲、上海集成電路、杭州積海已有多位美籍華人陸續辭職。另外，美籍華裔人士在中國創立許多家晶片設備和材料公司，例如做晶片設備的中微半導體設備（AMEC）的創辦人兼CEO尹志堯、中微的營運長杜志遊，以及大陸最先進的晶圓清洗機製造商盛美半導體（ACM Research）的執行長兼總裁王暉等人。此外，像瀾起科技、晶晨、恩瑞浦、拓荊科技、盛美上海、希荻微、思特威、安集等等，還有更多的半導體相關產業是由美籍華人創辦或主持，這些都是大陸目前發展自主的半導體產業鏈的重要支柱。

做晶片設備的中微半導體設備（AMEC）的創辦人兼CEO尹志堯是知名的美籍華人企業家。（圖／澎湃新聞）

一位晶片行業高管表示，新規定讓許多美籍華裔高管措手不及。他們中的許多人在美國有海外家庭，並在美國擁有資產和財產，放棄美國籍太過困難，這當中可能還要在執行細節上有些調整，否則會非常滯礙難行。這些華裔美籍的企業家們手下也通常有數十至上百人的團隊，現在要把這些團隊人員拆散，對公司也是重大損失，未來尋求美國政府許可證應該是比較可行的辦法。

美國現在採取的政策是逐步緊縮半導體產業與其他敏感技術輸出規定，這種做法已經接近於冷戰時期對蘇聯技術禁運措施。美國曾於1948年發起組織一個針對蘇聯共產集團的技術管制與工業產品聯盟，後來在1949年於巴黎正式成立輸出管制委員會（CoCom），有17個會員國，一般稱之為「巴黎統籌委員會」，以此對蘇聯集團實施各種技術禁運與貿易限制，最後在冷戰後的1994年宣佈解散。

美國在對中國進行技術圍堵已相當有當年巴黎統籌委員會的味道，對中國的技術管制項目已經不少，未來實施的細節會愈來愈繁複。（圖／Shutterstock)

美國在對中國進行技術圍堵已相當有巴黎統籌委員會的味道，對中國的技術管制項目已經不少，未來實施的細節會愈來愈繁複。在面對美國的技術箝制下，有大陸專家感嘆，企業要成功要有4個要素，技術、人才、管理與市場，現在大陸要發展半導體業，只有市場強大有足夠的吸引力，其他3項都缺乏。這樣的條件對企業來說是相當致命的，但是中國過去在種種劣勢下已經克服不少困難，半導體產業這一關是否能衝得過，對大陸未來很長一段時間的發展是極具關鍵性的。