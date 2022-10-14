美股今天上演大逆轉。美國9月通膨高於預期的數據公布後，道瓊指數一度跌近550點，隨後買盤湧現，道瓊指數終場飆漲827點；標普500指數勁揚2.6%，連6黑止步。

道瓊工業指數全天最高及最低點差逾1500點，為史上罕見。道瓊指數終場大漲827.87點，漲幅2.83%，收在30038.72點。標準普爾500指數猛漲92.88點，漲幅2.6%，收在3669.91點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚232.05點，漲幅2.23%，收在10649.15點。

美股開盤前，勞工部數據顯示美國9月消費者物價指數（CPI）年增8.2%，通貨膨脹高於市場預期，讓聯邦準備理事會（Fed）有理由持續積極升息。道瓊指數早盤一度跌近550點，標普500指數與那斯達克指數分別跌逾2%、3%，下探2020年11月以來最低點。

但部分投資人認為美股已超跌，技術支撐發揮作用，美東時間上午11時一過，大盤由黑翻紅，午盤持續拉高，上演2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擾亂經濟前景以來美股最大逆轉。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），這是道瓊指數史上首次單一交易日內跌逾500點又漲逾800點。這項指數同時創下2020年11月以來最大單日漲幅。

能源、金融股扮演反攻主力。隨著國際油價走揚，石油業巨擘雪佛龍（Chevron）股價漲逾4.8%。全美最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）季報公布前股價漲逾5.5%。

科技權值股表現不俗，蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）股價漲幅都超過3.3%。

費城半導體指數反彈2.94%，止住連5黑跌勢。台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.9%，英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）及美光科技（Micron Technology）漲幅都達4%以上。

今年前3季，美股因聯準會撤除COVID-19大流行後的刺激措施、積極升息而大幅回檔。邁入10月後，美股曾連日強勢反彈，但好景不常，標普500指數與那斯達克指數在最新通膨數據公布前陷入連6黑低潮。那斯達克指數更在11日遁入熊市（空頭市場），也就是從前波高點累計拉回逾20%。

根據勞工部數據，美國CPI年增率6月達40年高點9.1%後連3降。但油價走跌之際，物價漲勢蔓延到服務領域，以致剔除食品與能源價格的核心CPI年增率9月達到6.6%，衝上1982年8月以來最高點。

通膨頑固令眾多投資人預期聯準會今年剩餘兩次例會都會維持升息3碼（0.75個百分點）的步調。

美股早盤因此大跌，標普500指數處在3500點附近的技術支撐線一度不保。部分投資人認為利空出盡，逢低買進，大盤拉升時原本放空的投資人被迫空頭回補，刺激買盤加溫，成就難得一見的股市大逆轉。

另一方面，勞工部公布，美國上週22.8萬人初次申請失業給付，多於前一週的21.9萬人，但仍處於偏低水準，勞動市場在利率竄升之際尚未出現明顯惡化的跡象。

美國9月通膨數據公布後，美股焦點轉向明天起跑的財報季。摩根大通、富國銀行（Wells Fargo）及花旗集團（Citigroup）等金融業巨擘將打頭陣，投資人得以一窺高利率環境對銀行獲利有何影響。（譯者：楊昭彥）1111014