前中研院長李遠哲日前接受專訪時，公開批評民進黨快速腐化，甚至爆料總統蔡英文稱能源政策「2024年後就不是她的事」。港媒對此分析認為，李遠哲選在年底選舉前夕出來公開批評，看起來就是針對蔡英文，他預測可能也會衝擊民進黨基本盤。

根據香港媒體《中評社》14日分析指出，李遠哲在專訪中的講話，可能衝擊民進黨基本盤。李遠哲稱曾找蔡英文討論溫室氣體排放的議題，蔡卻只回覆「2024年後不是我的事」。而「2025非核家園」是民進黨神主牌之一，但李遠哲現在卻跳出來公開揭露蔡英文這番談話，這對年底選戰凝聚民進黨傳統支持者有傷。

港媒更表示，李遠哲提到民進黨二度執政後，腐化速度比過去更快，這也讓民進黨創黨人士有共鳴，例如脫黨參選桃園市長的鄭寶清，因為黨內初選遭蔡英文沒收，提名程序無法說服其他有意爭取的人，初選淪為蔡英文手上的利器，確實有一股創黨人士對現在民進黨不滿的聲音傳出。

港媒甚至認為，李遠哲12日受訪內容陸續曝光後，蔡英文當天深夜立即在臉書上隔空發文回應，希望穩住基本教義派支持者，年底選舉要出來投票。因為若年底選情不佳，衝擊的是蔡英文黨主席的位置與執政後期掌權；而李遠哲選在年底選舉前夕出來公開受訪，看起來就是針對蔡英文，也可能會因此衝擊民進黨基本盤。