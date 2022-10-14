吳克群近期在《披荊斬棘2》節目裡，發揮了創意和表演的協調能力，不僅讓自己再度翻紅，還成為唯一沒有失去任何一位隊員的隊長，四公更得到任賢齊的讚賞，也加入他的部落。

在這場四公的演出，吳克群和馬頔合作演唱〈好久不見〉這首感人至深的經典歌。兩人在演出前，私下小酌聊起這首歌對於各自的意義時，才發現兩人都有人生中難以「放下」的遺憾。吳克群跟馬頔說：「當年我把大部分時間都投入在完成自己夢想的工作上。但我和媽媽有一個約定，就是要找出時間帶他去夏威夷玩。每次到了過年回家時，媽媽都會再次提醒我們的夏威夷約定。但那時我都將時間給了工作，直到媽媽突然走了，我才驚覺這個再也不能實現的約定。讓內心再怎麼悔恨不已，都只能是痛心的遺憾。」

馬頔聽完默默地落淚：「我對奶奶也有很深的遺憾，小時候 奶奶對我很好 ，長大後奶奶一直想和我合照。但我總感覺這事不用急，以後再拍就好 。沒想到有一天奶奶竟然意外過世了，回去才發現竟然和奶奶沒有什麼合照。」

兩人在四公演出前，多次練習這首歌曲，都因為各自情感太過投入而中斷。即使到了演出前一晚的彩排，兩人在舞台上只要從耳機聽到對方演唱的聲音，都會哽咽到無法再繼續唱下去。只能彩排走位忍住不哭，成為演唱這首歌的最大難題，也讓這首歌成為一首無法練習的歌曲。

在這場演出舞美特別根據兩人內心真實情感的故事，透過「時光照相館」的概念，在牆上掛滿了從小到大的回憶照，讓整體風格故事感十足。而節目組為了幫吳克群彌補心中的遺憾，設計了通過照片裁剪，將自己和媽媽的照片黏貼在夏威夷的背景上，彌補未能陪媽媽想去夏威夷的缺憾，寄出一封寄往天堂的信。