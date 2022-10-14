經濟部長率團訪美，明天(美東14日)將飛往西岸矽谷科技重鎮，拜訪全球半導體設備大廠應材、網路解決方案供應商思科（CISCO）、IC設計龍頭新思科（Synopsys）等美國大廠。經濟部長王美花今天表示，實際商機等拜會完會詳細說明，但預計此行可為台灣帶回美方研發投資與擴產等訂單共300億台幣。

王美花率團訪美8天，預計16日回台，今天在我華府雙橡園舉辦華文記者會，說明其中一項招商大任務預期成果。她表示，明天還有一天行程會到矽谷半導體重鎮，那邊有很多IC設計、軟體、設備廠，等拜訪結束會跟大家報告。

不過王美花有說明初步商機，指此行目的是先理解潛在的投資與訂單機會，如果都能實現的話，可以有100億研發投資，另外一般投資(擴產線、買設備)與訂單200億台幣，合計可以帶回300億潛在商機。

至於哪些廠商會投資與下單，王美花未具體說明。但是據了解，應材可能會加碼在台投資設物流中心，思科、新思科會做研發項目，台廠可望接獲相關訂單。

另外，王美花此行參與台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）正式會議，她強調本來預計雙方只有4、50家出席，結果來將近80家，表示雙方對於相關產業合作有高度興趣。實地交流反應非常好，甚至說想要回訪台灣。

由於台灣邊境解封，明年美企互訪狀況，或TTIC是否可能來台召開？王美花說明，明年回訪的美企，各領域都有，比較明確是電動車、5G，經濟部會從旁協助。

TTIC則今年不管是論壇還是交流，大家反應非常熱烈。她說明年一定會再辦理，只是到時是在台或美國，還沒講這麼細。