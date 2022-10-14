2012年10月間桃園地檢署指揮桃園警方，在桃園龍潭、龜山等地破獲33噸K他命原料，且兵分3路到屏東、宜蘭與台北市等地逮捕到7名嫌犯，警方估計這些原料可製成500公斤的K毒，當時市價約值1億5000萬元，可供應50萬人吸食，毒害驚人。不過這個製毒案看似破的漂亮，但其中2噸K毒原料卻硬要民眾代為保管，桃園地檢署等司法機關拖了10年，不僅害房屋倒塌、又不付租金，讓無辜受累民眾損失700多萬元，至今未能解決。

檢警調查，王姓男子和施姓男子2011年起共謀組成K他命製毒集團牟利，王男負責籌措資金及承租供製造K他命場所和倉庫，施男負責尋找K他命原物料，並執行、指導集團成員製造K他命，王、施兩人陸續找來陳、劉、李、鄭等人加入製毒集團，約定每月給付2到5萬元報酬。王男2011年9月間先到桃園市平鎮區租下鐵皮屋存放K他命原物料，再找綽號「阿邦」的大陸男子教施男等人製毒。

王男接著在同年11月租下桃園龍潭鐵皮屋當作製造K他命工廠，再把存放在平鎮租屋處的K他命原料搬到龍潭鐵皮屋（簡稱「龍潭製毒工廠」），2002年3月起龍潭製毒工廠開始生產K他命半成品。王男為躲避檢警查緝，2012年元旦又在桃園中壢承租鐵皮屋，存放龍潭製毒工廠生產的K他命半成品，並將生產設備器材搬到中壢鐵皮屋，截至2002年3月21日已生產K他命100公斤，但這批成品流向不明。

林先生不滿他代為保管K毒原料，造成鐵皮屋侵蝕坍塌，桃園檢警還拒絕賠償他的損失。（圖／李宗明攝）

警方2012年5月間接獲檢舉，搜索龍潭製毒工廠並查扣22公斤多的K他命，王男遂將集團成員帶往宜蘭民宿避風頭，施男則不知去向，王男見K他命原料無處擺放，同年月29日再透過仲介向本案苦主林姓民眾承租龜山鐵皮屋，放置K他命原料。同年8月，警方又破獲中壢鐵皮屋存放的22公斤K他命，同年10月底再到林姓民眾承租的龜山鐵皮屋查扣K他命先驅原料約2公噸，共計溴水83瓶3755公斤、甲胺89桶16170公斤。

林姓民眾指出，檢警搜索他在桃園龜山的鐵皮倉庫，查扣王姓房客存放近2公噸K他命原料後，警方要他幫忙保管一下，他只是二房東怕麻煩因此婉拒，警方改採溫情攻勢，勸說都已經年底、快過年了，幫忙保管到過年後就好，他還是不願意，沒想到警方就翻臉了，挑明說這些東西他們（警方）就不管了，會一直放在這裡。林男只好勉為其難在保管條上簽名，並期待檢警趕快來處理。

不料警方似乎忘了這些東西的存在，過年後還是不來處理，林先生從2013年起開始向龍潭分局陳情，也向桃園地院聲請移轉扣押物，但桃園地院和警方置之不理。

林先生無奈，只好花錢請律師打行政官司，要求桃園地檢署，應將K他命原料移置其他處所、並償還租金和保管費共88萬元，不料遭判決敗訴確定。此時林先生和李姓房東的倉儲合約已經到期，但桃園檢警凹林先生保管K他命原料3年了，就是不搬走，為了安置這批要命的「不速之客」，他只好從2015年5月起再跟李姓房東簽了3年租約，自掏腰包付房租。

林先生出示當初桃園警方要求他保管K毒原料的保管單，桃園地檢署拖了4年才清理倉庫。（圖／當事人提供、李宗明攝）

不料K他命原料的揮發性和腐蝕性太強，導致龜山鐵皮屋坍塌下來，李姓房東氣得向林先生提告索賠，要他付修繕費、租金和律師費，一審判他敗訴、須賠償284萬餘元，上訴後，雙方以180萬元達成和解，桃檢直到2016年底才派人清運，但他已免費幫檢警安置這些K他命原料4年了，還因此付出高額的鐵皮屋修繕費。

氣人的是，桃園檢警還是跟沒事一樣，對林先生鉅額損失置之不理。他只好再接再厲繼續向台北高等行政法院提告，終於獲得支持，判決桃園地檢署須賠償201萬元，他本想以150萬元和桃檢和解，但對方堅持打官司到底，經最高行政法院廢棄發回，現在又重回原點，由北高行繼續審理。

林先生表示，當初警方說好只要他保管K他命原料幾個月，沒想到一拖就是4年才處理，對於鐵皮屋的租金和修繕費用又賴帳不還，這件K他命製毒品案，最高法院早就判刑確定，被告都抓去關了，但他為了索取租金和修繕費用，打了8年官司至今仍懸而未決，希望行政法院能替他主持公道！

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