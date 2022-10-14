「都10年了，到現在還解決不了！」從事塑膠製品業的林先生接受本刊採訪時，忍不住抱怨桃園地檢署等司法機關行政怠惰，完全無視他保管K他命原料的痛苦和賠償。林先生表示，他打了8 年官司，好不容易台北高等行政法院判他勝訴，沒想到桃園地檢署還是提起上訴，經過最高行政法院廢棄發回，現在又重新回到台北高等行政法院審理，簡直沒完沒了。

經營塑膠廢料回收再製生意的林先生，2012年5月起向李姓房東承租桃園龜山400坪廠房當倉庫，每月租金11萬元，由於用不了那麼大的地方，就把其中130坪廠房隔間當二房東，透過仲介以每月租金4萬元轉租給一個叫「王正平」的民眾當倉庫，不料才收了幾個月租金，檢警就查封倉庫，說「王正平」放置的是K他命原料，要他代為保管，結果一放就是4年，還不負責賠償鐵皮屋坍塌的修繕費用。

桃園檢警查扣的這批2噸重的K他命原料，一開始放在鐵皮屋倉庫裡還沒甚麼味道，1年後開始散發臭味，林先生才發現，有些K他命原料的蓋子沒關上，可能是當初檢警勘驗後，沒蓋起來，加上鐵皮屋部分屋頂天花板是透明的，經過陽光直照，有毒液體揮發成氣體散發惡臭。

林先生說，當時他和家人及念幼稚園的孩子住在倉庫裡，一家人整天聞K他命原料的臭味，害他聲音沙啞、聲帶都受影響，他注意到剛換的車子輪胎鋁圈，才一天就生鏽，一家人整天與K他命原料「共舞」，生活在恐懼之中，後來他們實在受不了才搬走，不料連鐵皮屋頂都被腐蝕到塌下來，還好沒鬧出人命，這可能是長期對他們置之不理的桃園檢警難以想像的。

桃園檢警懷疑林先生是K他命製毒集團共犯，林先生每次打電話都有雜音，還會聽到第三人的聲音，他就知道自己被監聽了，但他沒作壞事，心裡坦蕩蕩，也不怕監聽，有時忍不住還會在電話中故意虧檢警人員，一直不把K他命原料搬走。他被檢警監聽長達2年，桃園地檢署沒把他列為被告、也沒有起訴他，明明知道他是無辜的，就是不處理那批K他命原料。

台北高等行政法院判決桃園地檢署應賠償林先生損失200萬餘元，最高行政法院認為桃園地院也應負責。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

林先生跑遍桃園檢警機關求助，桃園警方說K他命製毒案是桃園地檢署指揮偵辦，不關警方的事，桃園地檢署則推說沒有地方放，檢警互相踢皮球，他到處陳情，還上監察院網站留言請求協助。氣人的是，桃園地檢署和桃園地院等法院辦K他命製毒案時才會想起他，經常發傳票拜託他去作證，可是他向桃園地院和龍潭分局聲請「扣押物移至他處」，就沒人理他，打行政官司也敗訴。夫妻常為此吵架，後來他和太太離婚，跟這件事也不無關係。

林先生說，還好這次台北高等行政法院法官明察秋毫，判決桃園地檢署敗訴，要賠他201萬元。上訴後，最高行政法院認為，基於《刑事訴訟法》的「卷證併送」制度，各級法院對毒贓物等扣押物也有管領權、因此除了檢方起訴被告後要將卷證移交法院，依法毒贓物也應併送上級法院。因此林先生在律師建議下，也對桃園地院、高等法院和最高法院提告，要求一併賠償。

林先生說，桃園地檢署的代表在法院開庭時有承認錯誤，但10年來除了耗損他和家人的健康，害他損失700多萬元，但至今還是不願意賠償，他要的不多，只求償其中284萬元損失，桃園地檢署和桃園地方法院及各審級法院，應該趕快釐清責任，讓整件事情盡快落幕。

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