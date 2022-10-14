美國商務部加大中國大陸晶片業出口管制，台積電股價連日大跌，衝擊我半導體產業。但是經濟部長王美花今天在美國(美東時間13日)表示，美方管制主要是非消費性的高階晶片，經該部評估，數量很少，對我半導體產業影響不大。

美國新限制包括對中國大陸出口用於人工智慧（AI）與超級運算的晶片，並且緊縮銷售半導體設備給陸企。

王美花直言，最近台灣股市因此跌蠻多的，但強調美國新規定有兩種，第一是管AI、高速運算，這種很高階的晶片，台灣設計業者還做不到。二是規範非消費產品，也就是晶片如用於iPhone、筆電這種，就不會受到限制。

因此經濟部初步評估，台灣在此管制範圍內的非消費性高階晶片數量不多，影響不是那麼大。

她說台積電就是接單代工生產，不能說生產高階晶片對其占比很高，就說有損失，完全不是這樣，是用於非消費品才會受到限制，所以初步看不是很多。

針對台積電董事長張忠謀表示，台海如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。王美花則重申，如果讓台灣無法製造， 對全世界是一個災難，反過來說，維持穩定運作，有利於全世界經濟發展。台灣人自己要試著讓全球知道 ，台海和平有多麼重要。

至於戰爭或封鎖對半導體影響多嚴重？王美花繞個彎回答，說我們半導體生產，現在六成送到中國去組裝，包括iPhone、筆電，變成成品再賣到全球，相對就可以知道這占中國出口產值有多大。 她同意台海軍事危機是一個風險，但台灣半導體生態系「沒有其他國家可以取代」。

對於媒體關切，風險升高後業者保險與運費是否增加？王美花說沒有收到廠商反映。同時台灣因應風險去做好準備，並不代表是要打戰，因為準備是為戰爭，天災、地震、大颱風等綜合性因素。至於且如何準備？不是經濟部或她要來談的，是國內整體要去應對。