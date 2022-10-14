許多人夢想年收入破百萬，一名網友表示，現在上班族月薪3-4萬，要有年薪百萬，勢必得要兼職。他過去曾靠著兼職當家教，成功達到百萬年薪的目標，不過，近日受少子化影響而不好找家教職缺，因此好奇有沒有其他的兼職工作很缺人，又至少能月收3萬以上。貼文引起網友討論，不少人點名「水電師傅」，缺工又好賺。

一名網友在PTT上發文表示，先不討論機師、工程師和醫師等，這些容易達到年薪百萬的職業，現在的上班族平均月薪落在3至4萬左右，好一點的有5萬，但如果想達到年薪百萬的目標，勢必得靠著兼差才有機會。

該網友表示，以前很多人說兼職跑外送可以達到年薪百萬，但現在感覺很困難，還有人說可以靠著跑Uber達到年薪百萬。過去他是靠著家教來達成目標，但現在因為少子化的原因，家教其實沒有那麼好接，不知道現在有哪個兼職很缺人，但又有機會可以月賺3至4萬？

貼文引起網友討論，「禮儀師看看」、「裝潢師傅，雖然好賺但不好接案，身邊一堆人缺案的」、「很難吧！現在熊貓跑到累死都沒有年薪百萬了」、「以前家教是真的可以年薪百萬，現在根本難因為少子」、「家教 、口譯」、「兼職寫程式」。

不少網友見狀則表示，其實兼職做水電師傅的話，達到年薪百萬應該不難，因為很缺工又好賺，是個不容小覷的職業。「水電師傅是一個好賺又缺工的行業，轉行當水電有機會年薪百萬」、「水電一直都是被低估的行業，明明好賺但大家卻嫌累」、「水電真的蠻累的，但比起坐辦公室的收入好也是真的」。