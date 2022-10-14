13日深夜至14日清晨，北韓調集約10架戰機在戰術行動線以南進行飛行演示，然後發射了一枚彈道飛彈。 參謀長聯席會議今天（14日）表示，檢測到北韓14日凌晨1時49分左右從平壤順南地區向東海發射短程彈道飛彈，差不多同一時間北韓砲兵部隊也實施了火炮實彈演習，增添朝鮮半島緊張局勢

據《韓國廣播公司》（KBS News）14日報導，參謀長聯席會議表示，該飛彈的飛行範圍為700公里，高度為50公里，速度約為6馬赫。 韓國和美國情報機構正在密切分析詳細規格。

韓國參謀長聯席會議主席金升謙還表示，北韓自今天凌晨1點20分至凌晨1點25分從黃海道馬場洞向西海發射了大約130發砲彈，後又於凌晨2點57分到凌晨3 點07分左右發射了40發砲彈在江原道居邑裡進入東海。

金升謙向駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）分享了情況，並確認儘管北韓接連威脅，聯合防禦態勢仍將進一步加強和挑釁。參謀長聯席會議表示，「在東西海的海上緩衝區開火是明顯違反「9/19軍事協議」，發射短程彈道飛彈也是違反「聯合國安理會決議」。

他補充說：「朝鮮的持續挑釁是損害朝鮮半島和國際社會和平與穩定的行為。」 「我軍將保持堅定的戰備態勢，為朝鮮的進一步挑釁做準備，同時在韓美密切合作下密切關注和監測相關動向。」 包括今天清晨發射在內，北韓今年已發射彈道飛彈24次，巡弋飛彈3次。

而北韓從昨晚10時30分左右到今天0時20分左右，在戰術行動線以南進行了約10架軍機的示範飛行。 韓國軍方對F-35A等空軍部隊進行緊急出擊，進行應變措施。