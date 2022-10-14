國票金(2889)再度表示，與安泰銀(2849)股份轉換案，國票金以73％的高度贊成比例通過，安泰銀行以99％的高度贊成比例通過本次併購案。由於少數股東主張本案有金控法45條之適用，而提起董事會及股東會決議合法性訴訟，致併購程序延宕，並因此遭主管機關以訴訟案及董事會未有高度比例共識為由，核予緩議。該訴訟案已於宣判國票金勝訴，國票金指出，商業法院此一判決，深具指標意義，對國內金融整併業務具有重大貢獻。

本案核心爭點在於是否有金控法45條適用，端看金控法第二章章名為「轉換及分割」規範金控公司的組織設立及併購事宜在併購特別法規定，有關股份轉換的第26條、第27條屬於金控公司設立的組織法，而第三章的章名為「業務及財務」，所規範的是金控公司的財務業務行為，其中包含第45條的利害關係人交易規定，屬於規範業務的作用法。金控公司股份轉換併購行為，為組織變革法制，與金控法第45條所欲規範金控公司及其子公司日常交易業務及財務監理有別，法律規範體系上並不相同，國內企業併購法權威法律學者，對此均有相當穩定見解。因此，是否適用應為法院審酌重點，其次，國票金與安泰銀行簽定股份轉換契約，其交易對象為安泰銀行，並非個別股東，亦是雙方主張分歧所在，依照經濟部函釋及學者通說，股份轉換係屬企業併購法為促進企業整併效率而採行的特別規定，由兩家公司經董事會及股東會同意，簽定股份轉換契約，因而對全體股東發生拘束性法律效果。

商業法院此一判決，深具指標意義，對利害關係人交易認事用法及適用範圍等，建立依循標準，有助於未來金融同業併購案件減少不必要的紛爭，該案判決對國票金雖屬一小步，對我國金控史確是一大步，未來對國內金融整併業務具有重大貢獻。

國票金表示，本案為股東會特別決議通過，並以高度同意比例通過，為絕對多數股東所支持。少數股東以董事會決議程序違反金控法為由提起訴訟，致使本案遭主管機關否准，形同少數股東擁有否決權，違反公司法股東平等權原則。

國票金目前是國內唯一實施產金分離政策民營金控公司，即單一股東集團持股均不高於10％，股東結構自然多元，董事會意見自然多樣，此均係屬商業民主常態。主管機關對於金融機構合併案雖具准駁裁量權， 惟要求以高於法律規定董事會同意比例，在國票金現有董事會結構，股東權益考量不同，現實上有其困難。

國票金蘇松輝總經理表示，將銀行業務納入金控業務範疇為既定發展方向，符合公司最大利益，也符合政府金融整併政策，並有利於國內的金融穩定，且為絕對多數股東所支持，對於部分董事成員不同意見，充分予以尊重，但在遵法的程序上向來秉持最嚴謹的態度，經內部法遵單位及外部法律顧問，重重檢視，完成法定程序。本次未能在所簽定股份轉換契約期限內完成併購程序最後一哩路，深表遺憾。

國票金指出，本案的推進是國票金、安泰銀行及政府三贏的局面，未來將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大金控綜效，在評估適當條件及程序下，未來亦不排除與安泰銀行重啟談判選項。