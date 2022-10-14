旅遊團出入境禁令13日正式解除，兩岸連鎖時尚酒店品牌富驛-KY(2724)表示，旗下台北富驛時尚酒店接獲日本來台首發觀光團任務，包括台北、台南、高雄加盟據點亦已接獲多國會員預訂，對營運後市復甦樂觀看待。

富驛-KY近年致力調整營運體質，透過「直營轉加盟」方式改善財務結構，並引進立信機構資金奧援，力拚在疫情逆風中站穩腳步。目前在台灣擁有台北富驛時尚酒店、台南富驛時尚酒店及高雄富驛商旅等3處加盟據點。

而富驛-KY此次遵從「旅行業辦理出入境團體旅遊操作指引」下，接待時隔939天、來自東京的日本遊客，由總經理暨發言人侯嘉禎親自接待。她表示，獲得接待日本首發團是集團的榮耀，也是台灣觀光旅遊業重新出發的嶄新一頁。

富驛-KY表示，集團在台展店以來，一直深受日本商旅人士的青睞，以主打「時尚、科技、健康」及長期經營策略下，獲得日本市場的肯定與關注，此次才能獲此殊榮接待疫後的首發日本來台觀光客。

為讓旅客安心入住，富驛-KY於飯店內提供高規格的安全、衛生的消毒清潔流程、客房內標示多處已消毒 （Sterilized）標記，美食方面也提供台灣招牌「珍珠奶茶」及具代表性的台灣啤酒，來款待遠道而來的賓客。

富驛-KY同時透露，在行政院宣布將開放國境後，集團旗下台北、台南、高雄3家加盟店均已接獲來自日本、新加坡、馬來西亞、美國、澳洲等各國「富驛旅宿家」會員預訂，相信不久的將來，台灣將重回國際觀光客每年千萬人次目標。