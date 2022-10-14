民進黨台北市長候選人陳時中近日站路口拜票遭民眾飆罵又多次失言，引發各界議論。國民黨台北市前議員羅智強指出，就連綠營北市議員都說「陳時中會贏，但輸也不意外」，可見陳已被民進黨放棄了，因為國民黨高雄市長候選人柯志恩、屏東縣長候選人蘇清泉民調竄起，民進黨已無力兼顧台北，只好將更多的資源投入高屏，以免南部大失火。

羅智強昨日（13）在臉書發文表示，陳時中完蛋了，陳不僅目前民調吊車尾，團隊還天天敗票，連最安全的站路口，都可以搞到擾民而被嗆聲，實在爛到底；就連綠營議員也唱衰說「陳時中輸了不意外」，很顯然民進黨已經放棄陳了，只剩下政二代們繼續操盤。

羅智強指出，民進黨放棄陳時中目的只有一個，因為柯志恩、蘇清泉民調竄起，民進黨已無力兼顧台北，只好將更多的資源投入高屏，以免南部大失火。羅認為，未來的選戰民進黨會將重兵部署在南部，在野黨將面對更嚴酷的考驗，在野黨們必須繼續努力，不只台北要贏，也希望高屏加油，讓大家能夠再次見證奇蹟。

此文獲得約2萬人按讚、超過1000則留言與破200次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「柯志恩、蘇清泉加油！」「支持周玉蔻 票投陳時中」、「是該給綠營ㄧ個大大的教訓了」、「陳那標準官僚嘴臉怎麼看都生氣……滿嘴官話唬爛，睜眼說瞎話！可惡」、「責任來，我就閃，又專講幹話的人，出來選台北市長，就是個大笑話！」