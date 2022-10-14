許多國家近日紛紛驗出新變種病毒BF.7的確診案例，而台灣也出現3例境外移入個案，如今大開國門，不少民眾擔憂BF.7是否將在台灣掀起新一波的疫情，對此《中時新聞網》整理出有關BF.7變異株的7個大重點，幫助大家更了解這個新變種病毒。

一、什麼是BF.7病毒？

新變異株BF.7是Omicron的其中一個分支，今年10月4日在大陸內蒙古驗出首例個案，比之前的變異株有更強的免疫逃脫能力。

二、感染BF.7的症狀？

BF.7的症狀與Omicron類似，包括顫抖、頭痛、胸痛、嗅覺改變、持續咳嗽和聽力喪失，但不可忽略確診的其他症狀，像是疲憊、腹痛、腹瀉、流鼻水與喉嚨痠痛。

三、台灣有BF.7案例？

指揮中心表示，台灣目前驗出3例BF.7的境外移入個案，分別來自荷蘭、法國及美國。

四、哪些國家有BF.7？

除了大陸有BF.7的確診案例之外，德國、法國、丹麥、英國及比利時、荷蘭等歐美國家也都有驗出BF.7的案例。

五、BF.7會變成主流？

指揮中心表示，BF.7會不會取代成為新的主流病毒，他認為任何可能性都無法排除，需要持續觀察，因為還有其他病毒株在世界各國流行。

六、怎因應BF.7病毒？

指揮中心表示，機場現在沒有抽驗PCR，但有症狀者會做唾液篩檢，每天大概抽30-60人，開放邊境以後，預計會抽驗到100人。另台大感染科醫師李秉穎表示，現在出國最危險的地點就是人群聚集的地方和飛機上，提醒民眾要把口罩戴好。

七、BF.7易造成重症？

台大感染科醫師李秉穎表示，感染BF.7以後應該都是輕症為主，所以不需要太擔心。