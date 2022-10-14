金管會12日起加重限空令力道，將盤中借券賣出委託數由前30天日均量20％降至10％，並將融券保證金成數自100％提升至120％。據金管會統計，截至12日外資借券賣出占市場成交值比重自3％降至2.85％、整戶擔保維持率為159.5％，已接近160％門檻防線。

而台股今年以來截至12日下跌28.2％，跌幅優於美國那斯達克指數的33.36％、香港的28.62％，但遜於深圳27.05％、韓國26.03％、上海16.88％、日本8.32％。同期間台股日均成交量約2521.86億元、年減達38.97％，但表現仍優於韓國的43.99％。

不過，台股加權指數13日再度重挫270.51點或2.07％、收於12810.73點，失守「萬三」關卡，累計跌幅擴大至29.68％，雖仍優於美國那斯達克的32.84％、香港的29.95％，但遜於深圳的29.58％、韓國的27.63％、上海16.96％、日本10.46％。

金管會主委黃天牧日前表示，由於美國升息未見終止跡象，目前整體情勢變化仍在持續中，金管會對此需仔細盤點可用措施，且做出任何措施都要進行穩健評估，非到必要階段不用最極端作法。